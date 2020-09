ERC demana «acords realistes» a JxCat començant per la resposta al Suprem

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va oferir ahir a JxCat arribar a «acords realistes» que «defugin el simbolisme», començant per pactar la resposta a la possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, a càrrec del Tribunal Suprem.

JxCat i ERC mantenen el seu pols estratègic sobre com donar continuïtat al procés, malgrat les crides a la unitat independentista llançades durant la Diada per l'ANC i Òmnium Cultural. Abans de participar en la presentació del llibre Tornarem a vèncer de Marta Rovira i Oriol Junqueras a Manresa (Bages), Aragonès es va referir, en declaracions als mitjans, al discurs de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, en el qual va esbroncar JxCat i ERC per la seva divisió i els va instar a plantejar una proposta estratègica conjunta per culminar la independència.

Aragonès es va momostrar «absolutament d'acord» amb la crida a la unitat de Paluzie i d'Òmnium Cultural i va remarcar que «el primer pas» per restablir la unitat de l'independentisme és acordar la «resposta» a la possible inhabilitació ferma del president de la Generalitat.

Malgrat que la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va subratllar el passat dimarts que la decisió sobre com respondre al Suprem l'ha de prendre personalment el mateix president, Aragonès insisteix que «la resposta que hi pugui haver ha de ser acordada».

«No ens perdonaria la ciutadania que, davant d'una agressió d'aquesta magnitud, l'independentisme ho acabés gestionant des dels retrets», va argumentar.

Aragonès va recordar que la proposta estratègica d'ERC passa per «defugir la batalla dels símbols» i situar l'autodeterminació i una «amnistia» per als independentistes processats «al centre» del debat, «sense renunciar ni al diàleg ni a la mobilització».

Per tant, els «acords» als quals està disposada a arribar ERC amb la resta de forces independentistes han de «defugir els simbolismes» i han de ser «realistes, eficaços i amb capacitat per a implementar-se».



Convocatòria d'eleccions

Sobre la resposta al fet que Torra sigui inhabilitat, Aragonès va demanar «evitar que el país estigui en una situació d'interinitat durant sis mesos», de manera que «aquesta provisionalitat es redueixi al màxim», i això es pot garantir, va dir, amb una «convocatòria d'eleccions prèvia a una possible inhabilitació».

Pel que fa a la taula de diàleg sobre Catalunya, el vicepresident es va mostrar disposat a celebrar-la «el més aviat possible» tot i que va assenyalar que l'executiu de Pedro Sánchez hi acudirà «arrossegant els peus» per abordar, com vol el Govern, l'autodeterminació i l'amnistia.

D'altra banda, el Consell per la República -espai de coordinació entre forces independentistes impulsat per Carles Puigdemont i Antoni Comín des Bèlgica- va anunciar ahir en un comunicat la seva intenció de celebrar una Assemblea de Representants fundacional» el més aviat possible. Pretén ser un dels pilars de les institucions «republicanes», que Puigdemont va pactar amb ERC.