Vídeo | Cues per accedir al cim de la Pica d'Estats

Aquest estiu el Pirineu ha viscut una gran afluència de visitants. La impossibilitat de viatjar a l'estranger i les ganes de natura després de mesos de confinament ha fet que les zones rurals i les muntanyes hagin rebut més turistes que mai.



Aquesta massificació del turisme de muntanya ha comportat situacions curioses com les que ha compartit el Parc Natural de l'Alt Pirineu a Twitter. En ell, es poden veure desenes de persones fent cua per poder-se fer una foto al cim de la Pica d'Estats, sense distàncies de seguretat ni mascaretes.





El fil segueix amb més problemàtiques que crea la, com allau de caravanes a Sant Joan de l'Erm, banys als estanys alpins, que alteren la fauna autòctona a causa de les proteccions solars i repel·lents d'insectes, tòxics pels amfibis que hi viuen; o camins com el de la tartera del port de Sotllo, amb una freqüència de gent massa elevada, que afecta l'hàbitat de la sarganta pallaresa, una espècie protegida en perill d'extinció.Per aquests motius, el Parc Natural de l'Alt Pirineu ha anunciat, en conjunt amb l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Àreu, ens local propietari dels terrenys i els accessos en aquesta forest comunal, i l'Ajuntament d'Alins.