Catalunya comença el curs escolar amb 253 professors i 210 alumnes confinats

El curs escolar 2020-2021 ha començat aquest dilluns amb 253 professors i 210 alumnes confinats, així com amb 67 professionals i 23 infants amb positiu per covid. A més, nou grups de vuit centres es troben confinats per positius o contactes en activitats prèvies a l'inici o en centres on el curs ja havia començat. Aquestes són les dades que ha donat la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, en una visita amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló, a l'escola Joaquim Ryura de l'Hospitalet. A banda dels alumnes confinats, també n'hi ha una quarantena de l'escola Ridolaina de Montellà i Martinet i uns 360 del Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts que no han pogut començar classes per positius i confinament entre el professorat.

Cuenca ha destacat que només tres dels més de 5.400 centres escolars de Catalunya no han pogut obrir les seves portes aquest dilluns. Per temes relacionats amb la covid han estat dos, els de Montellà i Martinet i el de Sant Vicenç dels Horts, i un tercer a Terrassa s'ha vist afectat per una plaga de vespes. La previsió és que tots tres puguin iniciar el curs durant aquesta setmana.

La secretària ha explicat que fins ara els positius són per contactes previs a l'inici de curs, tot i que en alguns casos responen a centres privats que ja havien iniciat les classes com és el cas del Benjamin Franklin de Barcelona, on hi ha dos grups confinats. En el cas dels docents, la seva activitat va començar l'1 de setembre i des de llavors s'han produït positius i confinaments per contacte.

Ha afegit que en alguns casos es tracta d'alumnes que s'han sotmès als diferents cribratges que s'estan fent arreu de Catalunya, a través dels quals se'ls ha detectat com a positius asimptomàtics.

Els nou grups classe confinats es troben a Salou, Igualada, Granollers, Barcelona, Torelló, Rubí, Badalona i Mollet. D'aquests, a la majoria ja s'havien iniciat les activitats, ja que són o bé llars d'infants o bé centres de formació professional. Tot i això, a Rubí el confinament és conseqüència d'una activitat d'acollida prèvia a l'inici de curs que es va fer la setmana passada.