Algunes famílies es planten: "Volem que els nens estudiïn, però no així"

Algunes famílies han decidit aquest dilluns no portar els seus fills a escola, malgrat l'obligatorietat de fer-ho, per por contagis de la covid-19. "Volem que es socialitzin i facin els seus estudis, però no d'aquesta manera", assegura Marta Martínez, una de les col·laboradores de l'Agrupació de Famílies per una Elecció Educativa Segura (AFEES). En el cas de Martínez, de Lliça d'Amunt (Vallès Oriental), s'hi afegeix el fet que dos dels quatre fills que comparteix la parella són asmàtics i l'home, en Raúl, pateix síndrome de Cushing, és hipertens i recentment li han extret un tumor: "Volem que valorin la nostra vulnerabilitat com a família i proposem que vingui un professor a casa a fer-los classe".

Tot i l'absentisme a l'aula, la família s'ha proposat preparar diàriament exercicis als fills perquè no perdin temari. "No els tenim tot el dia jugant a la videoconsola", assegura la mare. La parella comparteix quatre fills –dos de cadascun d'ells d'anteriors relacions– que tenen entre set i disset anys. Només un ha anat avui a l'escola per elecció de l'exparella d'en Raúl.

Als altres, explica Marta Martínez, han decidit no portar-los perquè "els recursos que ofereix l'escola no són suficients". La dona lamenta que no s'hagin desdoblat les classes, no s'hagin implementat prou mesures higièniques o que manqui ventilació al centre. "No és prou segur portar-los a l'escola", insisteix.

Com a alternativa, Martínez proposa opcions com l'educació telemàtica, com es va fer per acabar el curs passat, entre març i juny, o fins i tot que un professor els faci classe a casa, una opció que saben que no prosperarà. "Volem que facin el curs, però amb un nivell de seguretat que ara no tenim", es defensa la mare.

Pel que fa a la gestió familiar que suposa deixar els fills a casa, Martínez explica que tant ella com la seva parella intenten teletreballar i allargar l'actual situació tant com sigui possible, convençuda de que l'aparició de casos en l'entorn escolar obligarà l'administració a replantejar el curs que acaba de començar.