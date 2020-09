Mas retreu que el partit de Puigdemont fomenta la divisió de l'independentisme

Artur Mas va trencar el seu silenci de mesos per parlar sobre la crisi de l'espai polític que ell va liderar durant una dècada. Tot i que va buscar preservar un to institucional, l'expresident de la Generalitat va defensar amb claredat el PDeCAT i va llançar diversos dards a Carles Puigdemont. Sobretot un: va acusar Junts, la força que promou, de fomentar la divisió del sobiranisme i de l'espai postconvergent.

Per què ha callat Mas tant temps quan molta gent li havia demanat que parlés? Perquè, va dir, estava intentant que la ruptura no es consumés. Però, una vegada Puigdemont i els seus fidels van abandonar en massa la militància del PDeCAT i van llançar una opa hostil per la marca Junts per Catalunya, i després que Quim Torra fes fora del Govern l'única consellera del PDeCAT, Àngels Chacón, va decidir expressar la seva opinió en públic.

Mas es queda al PDeCAT sense matisos. «Jo no m'he mogut, d'altres sí», va recordar. «Per què no m'integro a Junts? Després de 30 anys treballant per projectes que busquen suma i integració i l'aconseguien, no puc acabar en un projecte que pot portar a la separació. Vinc de Convergència, que era això, de CiU, que era això, de la Casa Gran del Catalanisme, de JxSí, que és la gran operació conjunta d'unitat en el món sobiranista, i de JxCatalunya, que va néixer en un despatx de Bèlgica entre Puigdemont i jo acompanyats de molts dirigents del PDeCAT. Per primera vegada tinc la sensació que això podria acabar en una separació. I no vull acabar la meva trajectòria política així», va explicar.



Fórmula electoral

Mas va assegurar que encara no descarta que el món postconvergent pacti una fórmula per presentar-se de manera conjunta a les eleccions, que encara no tenen data. La seva idea preferida, descartada per Puigdemont i els seus, és la de la coalició electoral entre JxCat i el PDeCAT.

Però, si no és possible, l'expresident no descarta fer campanya pel PDeCAT. «Una de les meves decisions és remarcar el perfil institucional. Ara, això no vol dir que jo no pugui participar d'alguna manera en les eleccions. Però si ho faig serà sobretot donant idees. Això no renuncio a fer-ho», va dir.

També va defensar la personalitat pròpia del PDeCAT a l'hora de negociar els Pressupostos Generals de l'Estat.

El grup de JxCat al Congrés ha quedat partit per la meitat –quatre diputats davant uns altres quatre– entre els partidaris de Puigdemont i els que es queden en el partit de David Bonvehí. «Si aquest risc de separació es consuma, si acaba amb dos partits diferents, i dues estratègies electorals i programes diferents, tant dret té l'un com l'altre de defensar els seus programes i les seves idees», va dir, per avalar una eventual negociació dels comptes per part dels representants del PDeCAT.

Les paraules de Mas arriben en un moment de gran divisió en l'independentisme, sobre la resposta conjunta davant una eventual inhabilitació del president Quim Torra. Tot això amb un rerefons preelectoral i amb unes enquestes que donen a ERC el primer lloc a Catalunya, per sobre dels postconvergents.

En qualsevol cas, Mas va deixar clar que no vol «cap càrrec», ni ara ni en el futur. Malgrat que quadros de l'espai convergent han insistit que havia de tornar a la primera línia, ara se sent «trist, decebut i enfadat» per la situació interna d'aquesta part del sobiranisme.