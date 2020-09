Puigdemont contesta a Mas que JxCat difícilment comportarà més divisió

Carles Puigdemont no veu "cap sorpresa" en el posicionament d'Artur Mas davant l'enfrontament entre JxC i el PDeCAT, i aplaudeix que l'expresident de CDC vulgui continuar treballant per la unitat de l'independentisme. Puigdemont ho ha dit a TV3 després que Mas hagi anunciat en una roda de premsa que no tornarà a la primera línia política i que no s'integrarà a JxC perquè hi veu "risc de separació". A parer de l'expresident a l'exili, Mas diu "el que sempre ha dit", que li hauria agradat, com a ell, que el PDeCAT "tingués una articulació" dins l'espai de JxC. En tot cas, Puigdemont ha recordat que a JxC hi ha "moltíssima gent que ve del PDeCAT" i de CiU on "també hi va haver una trencadissa, no necessàriament dolenta".

Puigdemont ha elogiat el seu predecessor en el càrrec de president de la Generalitat perquè sempre és "molt prudent i responsable", "diu el mateix en privat que en públic" i "sempre parla amb franquesa", i ha coincidit amb ell en la necessitat de buscar una fórmula que permeti aconseguir la unitat de l'independentisme.

Una fórmula que "tots plegats" no han descobert i per a la qual, ha dit Puigdemont, cal que el sector sobiranista continuï treballant. De moment, l'expresident ha afirmat que Junts per Catalunya treballa perquè al pròxim govern hi hagi una força "netament independentista", fet que passa per aconseguir "una majoria absoluta".

La crisi de Govern

D'altra banda, Puigdemont també ha opinat sobre la remodelació de Govern que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha dut a terme recentment, en el marc de la qual ha substituït els responsables de les carteres d'Interior, Empresa i Coneixement i Cultura.

Contràriament al que sostenen algunes versions, Puigdemont ha negat categòricament estar al darrere de la remodelació. "Jo no l'he decidit, jo no l'he inspirat. És potestat del president Quim Torra", ha afirmat.