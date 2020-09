Barcelona detecta 42.000 «cotxes bruts» des de principis d'any

El regidor d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, va assegurar que l'inici ahir de les multes als cotxes bruts que circulin per la Zona de Baixes Emissions Rondes BCN és també «una mesura contra el coronavirus». La restricció afecta, segons va explicar Badia, al 3% dels cotxes i motos que circulen per Barcelona, és a dir uns 15.000 vehicles que per la seva antiguitat no tenen les etiquetes ECO, B i C. Fins ahir i des de principis d'any s'han enviat 42.000 notificacions a cotxes «bruts» captats per les càmeres per avisar que posen ser multats.