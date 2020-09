Catalunya suma 1.328 positius i catorze morts, però té menys ingressats

Catalunya ha notificat 1.328 nous casos de coronavirus confirmats amb proves PCR i catorze morts en les últimes 24 hores, si bé el nombre d'ingressats i de pacients a les UCIs ha disminuït en els hospitals.

Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han detectat 1.328 nous contagis, quan el dia anterior havien estat 402, i el nombre de persones mortes ha passat de sis a catorze.

No obstant això, les persones malaltes ingressades han baixat de 810 a 792 als hospitals catalans, dels quals 130 (-12) estan en les unitats de cures intensives (UCI).

Mentrestant, el risc de rebrot ha baixat una mica més de sis punts, passant de 163,51 a 157,03, segons Salut, un descens lent però constant des de fa dies, ja que es manté per sota del 200. Entre els dies 22 i 28 d'agost, aquest indicador estava en 211,12 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt). Durant la setmana del 29 d'agost al 4 de setembre va baixar a 185,29 i ara (setmana del 5 a l'11 de setembre), se situa en 157,03, sis punts menys que 24 hores enere.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), segueix per sota d'1, però encara molt a prop, en el 0,95. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a menys d'una persona (dada clau per frenar la propagació de la covid-19). Entre els dies 22 i 28 d'agost, l'Rt a Catalunya era d'1,1, mentre que durant la setmana del 29 d'agost al 4 de setembre va ser de 0,98.

Des de l'inici de la pandèmia, el total de persones contagiades a Catalunya confirmades amb proves PCR s'eleva a 124.120, segons les dades facilitades per Salut, mentre que el total incloent totes les proves ascendeix a 147.562 des del març passat. En relació amb els casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 5.862 casos, una xifra inferior als 7.157 positius detectats la setmana anterior. D'altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 76,41 per cada 100.000 habitants. La setmana del 22 d'agost, la taxa marcava 101,5 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del 29 se situava en 93,29. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 83.273 proves PCR a tot el territori, de les quals un 7,67% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 38,58 anys.

Pel que fa a les persones que han mort a Catalunya per la covid-19, la xifra s'eleva a 13.173, catorze d'elles en les últimes hores. D'aquests morts per la pandèmia, 4.178 han estat persones grans que vivien en residències, un més que els comptabilitzats fins ahir. Moltes de les morts no classificades s'han pogut col·locar ara en la categoria que els correspon. Així, 7.993 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris (+12), 4.178 en residències (+1), 836 en domicilis (+1) i 166 segueixen sent no classificables.