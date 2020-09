Mas es va reunir amb Sánchez a La Moncloa abans de la sentència del Suprem sobre l'1-O

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va explicar que es va reunir amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, a La Moncloa perquè volia «sondejar» la seva opinió sobre com millorar o desbloquejar el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya, i que va tenir lloc abans de la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre l'1-O.

En una entrevista a Rac1 que va recollir Europa Press, va explicar que va mirar de fer-li entendre «on estan els màxims punts de consens en la política catalana, com l'exercici del dret a decidir», i li va demanar que treballés perquè aquests consensos es tradueixin en accions i acords concrets.

L'expresident va assegurar que el cap de l'executiu cental el va escoltar, i que des de llavors no han tornat a tenir cap més contacte.

També va precisar que no ha parlat «a fons» amb el vicepresident i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, i que ningú del PP no ha contactat amb ell des que ja no governen, després de la moció de censura que va perdre Mariano Rajoy. Malgrat això, va afegir que sí que s'ha enviat «alguna nota» amb Rajoy arran de la pèrdua d'un familiar molt directe.



De manera «imminent»

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, va assegurar ahir que el seu executiu està disposat a convocar a taula de diàleg sobre la situació a Catalunya de manera «imminent», si cal. Amb tot, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va admetre que «no hi ha gaires novetats» sobre les negociacions per convocar la taula de diàleg, i que l'única cosa que tenen en ment és la vista de dijous al Tribunal Suprem (TS) sobre la possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, i la seva declaració el 23 de setembre davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En la conferència de premsa posterior al Consell Executiu, va recordar ahir que la part catalana treballa perquè l'ordre del dia de la taula de diàleg inclogui la possibilitat de poder parlar del dret a l'autodeterminació i l'amnistia «per als presos i exiliats».