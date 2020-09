Pugen a 34 els grups confinats als centres escolars de Catalunya

Els centres escolars tenen 34 grups confinats, el doble que aquest dimarts, quan eren 17. En total hi 72 positius per covid confirmats entre professionals, dos més, i 54 entre alumnes, 9 més segons les dades actualitzades per la secretària general d'Educació, Núria Cuenca. En total hi ha 285 professionals (+10) i 516 (+178) alumnes en quarantena i es manté en quatre els centres tancats, tres per covid i un per una plaga de vespres. En total hi ha 27 centres afectats per covid, el que representa el 0,49% del total. D'aquests 27 centres, set són llars d'infants que havien iniciat l'activitat abans del 14 de setembre.

Cuenca ha destacat que l'afectació de positius és del 0,05% de la plantilla i el 0,03% de l'alumnat. Mentre que els confinats representen un 0,19% dels professionals i un 0,03% dels estudiants.

Per serveis territorials, a Barcelona hi ha vuit grups confinats, quatre més que aquest dimarts. Els nous es troben a l'escola Jesuïtes de Sant Ignasi, la Montessori i a l'escola bressol de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

A la Catalunya central hi ha tres nous grups confinats, a l'escola Ildefons Cerdà de Centelles, Carles Capdevila a Balenyà i a la llar d'infants Els Picarols de Manlleu. Hi ha també dos nous grups bombolla en quarantena a l'escola Maria Ward de Badalona i a la Joan Salvat i Papasseit de Santa Coloma de Gramenet.

Pel que fa a Girona, hi ha tres nous grups a Girona, a l'escola Forallac, a l'institut Santa Eugènia de Girona i a l'institut de Sant Feliu de Guíxols. A Lleida, hi ha un nou grup a l'institut Joan Oró, i al Baix Llobregat tres: institut Torreroja de Viladecans, Salesians de Sant Boi i a l'escola Bon Solei de Gavà.

En canvi, als serveis territorials de Tarragona, el Maresme i el Vallès Oriental i el Vallès Occidental l'afectació és la mateixa que aquest dimarts.

Pocs casos per veure l'impacte de l'obertura

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha apuntat que encara són "pocs casos" que no permeten valorar l'impacte epidemiològic de l'obertura dels centres escolars. Ha insistit però que l'evidència que es té i les experiències d'altres països fan pensar que "la major part dels casos que es veuran en infants seran positius que no s'hauran contagiat en l'àmbit escolar sinó fora". Ha afegit que els centres no actuarien com un "amplificador" de la transmissió sinó que patiran la situació de l'entorn, que ha reconegut que no és del tot positiva.

Ramentol ha destacat la "importància" que el passat dilluns obrissin els centres escolars i ha fet una valoració "força positiva" del protocol de gestió de casos, tot i que ha indicat que s'aniran introduint les millores que s'observin necessàries. Entre aquestes ha avançat que n'hi haurà en relació amb les escoles d'educació especial.

Amb tot, ha afirmat que en els centres on s'estan detectant casos s'hi estan enviant els equips per fer els cribratges i els estudis epidemiològics. "La primera resposta és positiva", ha assegurat.

El secretari ha explicat també que recomanen a les famílies amb més d'un fill en diferents grups que si un dels infants està l'espera del resultat d'una prova PCR perquè és un cas sospitós de coronavirus, el germà o germans també es confinin fins a obtenir el resultat. En canvi, ha indicat que aquest confinament preventiu dels germans no és necessari si el germà està en quarantena però perquè el cas sospitós és un altre membre del seu grup bombolla.

Insistir en el treball pedagògic contra l'absentisme

Cuenca ha explicat que necessiten un temps per analitzar quin és el nivell d'absentisme que s'està donant als centres en relació amb la por al contagi per la covid-19. Ha reconegut que hi ha "comunitats" que obertament han dit que no portaran els fills a l'escola i ha explicat que amb aquestes s'ha de començar un treball de pedagogia. "Treballarem amb aquestes comunitats per aconseguir que els nivells d'absentisme es vagin reduint", ha manifestat.

Hores d'ara el Departament d'Educació no ha rebut cap requeriment d'informació per part de la fiscalia sobre famílies que no han portat els fills a escola. Cuenca ha indicat que no tenen cap notícia que els faci suposar que la fiscalia estiguin actuant en relació a aquests casos.