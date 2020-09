Torra evita revelar els seus plans si l'inhabilita un Estat «venjatiu»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha evitat aquest dimecres donar pistes sobre la resposta que pensa donar a la seva possible inhabilitació i ha acusat l'Estat espanyol d'estar "instal·lat en la venjança".

En la seva intervenció inicial en el debat de política general al Parlament, centrada principalment a repassar l'obra de govern en plena pandèmia de la Covid-19 i que s'ha allargat per espai d'una hora i tres quarts, Torra ha denunciat que aquesta legislatura pot quedar "marcada pel cercle perfecte de la repressió".

El mandat es va iniciar amb "el Govern de Mariano Rajoy impedint l'elecció" de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i "pot acabar amb la destitució d'un altre" president, ell mateix, però amb Pedro Sánchez i Pablo Iglesias al capdavant de l'executiu central .

"Podem acabar exactament igual, posant i destituint presidents de la Generalitat", ha protestat Torra, que demà acudirà al Tribunal Suprem, on se celebrarà la vista sobre el recurs que va presentar contra la seva condemna a un any i mig d'inhabilitació per haver desobeït la ordre de la Junta electoral Central de retirar de la balconada del Palau de la Generalitat en període electoral una pancarta a favor dels presos independentistes.

Segons Torra, "un Estat instal·lat en la venjança vol inhabilitar un president per haver defensat la llibertat d'expressió" amb una "pancarta que reivindicava la llibertat dels presos polítics i la tornada dels exiliats".

Una inhabilitació, ha remarcat, que no es concep en cap "altre país d'Europa" però que a Espanya pot ser decidida per "un tribunal amb tot un Estat al darrere, amb partits que han volgut que això passés", malgrat el "període d'inestabilitat "que pot provocar a Catalunya aquesta situació" en plena pandèmia ".

No ha volgut revelar què pensa fer si la "maquinària d'un Estat al servei d'una set de venjança" l'acaba inhabilitant, si bé ha expressat un compromís: "serviré el meu país fins a les últimes conseqüències i fins a l'últim minut de la meva presidència ".

Torra, que ha fet cas omís a les crides d'ERC i la CUP a acordar una data electoral abans que pugui ser inhabilitat i perdi la potestat de convocar eleccions, s'ha mostrat "orgullós de la feina de tots" els seus consellers davant de la pandèmia .

"Hem fet tot el que està a les nostres mans", ha assegurat Torra, que ha afirmat que ara no té cap altre objectiu que vetllar per la "salut i els llocs de treball" dels catalans.