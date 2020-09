Catalunya suma 787 casos i el risc de rebrot i el contagi segueixen a la baixa

Catalunya va sumar ahir 669 nous casos de COVID-19 confirmats per PCR i la xifra total s'eleva als 124.789, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Són 567 positius menys que els reportats dimarts. La xifra de casos amb totes les proves és de 148.349 (787 més en les últimes hores). Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.176 persones per coronavirus a Catalunya, tres més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en tres persones i són ara 795. D'aquests, 135 estan a l'UCI, cinc més que la darrera actualització.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 i baixa uns tres punts respecte a dimarts. Entre els dies 23 i 29 d'agost, aquest indicador estava en 206 –per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt. Durant la setmana del 30 d'agost al 5 de setembre va baixar a 186,78 i ara –setmana del 6 al 12 de setembre)–, se situa en 154,31, uns tres punts menys que dimarts (157,03).

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), segueix per sota d'1, però encara molt a prop, en el 0,92. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a menys d'una persona –dada clau per frenar la propagació de la COVID-19. Entre els dies 23 i 29 d'agost, l'Rt a Catalunya era de 0,99, mentre que durant la setmana del 30 d'agost al 5 de setembre va ser de l'1,07.



Menys restriccions a Lleida

D'altra banda, Salut va aixecar la restricció que limitava l'aforament en bars i restaurants en 26 municipis del Segrià, arran de la millora de les dades epidemiològiques. Això sí, tant a l'interior com a les terrasses, les taules no poden superar les deu persones i han d'estar separades un metre i mig. També queda sense efecte la limitació estricta d'aforament en actes culturals i religiosos. En canvi, aquestes restriccions seguiran vigents quinze dies més en dinou municipis de la Noguera. Avui també s'aixecaran les mateixes restriccions a Lleida i sis municipis del Baix Segre. Així, a tots els municipis del Segrià ja els seran d'aplicació només les resolucions d'abast general de tot Catalunya per evitar la propagació del coronavirus. Actualment, el risc de rebrot a la comarca del Segrià se situa en 118,83, la xifra més baixa des del 22 de juny. El 18 de juliol va assolir el pic més alt des de l'inici de la pandèmia de la COVID-19, amb 1388,81. La taxa de reproducció (Rt) es manté per sota d'1 i se situa ara en 0,92. A la Noguera, el risc de rebrot és de 279,41, malgrat que la taxa de reproducció és de 0.9.

Finalment, l'alberg humanitari que cada any habilita l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès junt amb la Creu Roja per acollir temporers de la verema sense contracte ha estat utilitzat aquesta temporada per una seixantena de persones. En total, entre el 21 d'agost i el 13 de setembre l'equipament ha registrat una vintena de pernoctacions diàries quan la seva capacitat era d'una cinquantena. De les proves PCR fetes a tots els temporers, s'han registrat dos positius que van ser traslladats a un hotel habilitat a l'Hospitalet de Llobregat. Un segon alberg preparat per acollir treballadors en quarantena, que estarà operatiu fins el dia 30 de setembre, encara no s'ha hagut d'utilitzar.

En declaracions a l'ACN, l'alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, va fer una valoració «molt positiva» del dispositiu habilitat per acollir tots aquests temporers sense contracte de feina que han arribat a la ciutat per la verema en plena pandèmia. «Veient el que havia passat a Lleida teníem por que aquí també es pogués descontrolar la situació i no ha estat així», va destacar Pere Regull.