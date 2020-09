Detingut per amenaçar de fer esclatar una granada en un desallotjament

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home per amenaçar amb fer esclatar una granada de mà en el transcurs d'un desallotjament al barri de Sants de Barcelona, que ha obligat a més a evacuar diversos veïns per motius de seguretat. Els fets es van produir cap a les 6.30 hores d'aquest matí quan agents dels Mossos d'Esquadra, per requeriment judicial, anaven a procedir a un desnonament en un pis del carrer Tenor Massini del barri de Sants, ocupat per dos delinqüents multireincidents -dos germans- que acumulen entre tots dos 23 antecedents policials per robatoris amb violència a establiments comercials.

En el transcurs deldesallotjament, un veí va informar els Mossos que un dels dos homes que anava a ser desallotjat es trobava al balcó amb una granada de mà amenaçant amb fer-la esclatar, segons van informar fonts de la policia catalana. Davant d'aquesta situació, es van desplaçar fins al lloc del desallotjament els TEDAX, que van mediar per fer desistir l'home i per interceptar la granada per evitar que esclatés.