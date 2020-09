El Govern vol pagar perquè Saint-Gobain es quedi a l'Arboç

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, va assegurar que la Generalitat està disposada a aportar diners públics perquè Saint-Gobain es quedi un any més a l'Arboç i retiri, de moment, l'ERO de la seva divisió Glass, que deixaria sense feina més d'un centenar de persones. Tremosa es va reunir ahir amb el comitè d'empresa de la fàbrica de vidres per a automòbils i amb els alcaldes de l'Arboç i Banyeres del Penedès. L'objectiu és «guanyar uns mesos» en els quals la conjuntura econòmica pot millorar. Tremosa va apuntar que eurodiputats catalans preparen una pregunta a Brusel·les perquè Saint-Gobain sigui investigada per si compleix la normativa mediambiental.