La Sagrada Família no estarà enllestida el 2026 per la COVID

Les obres de la Basílica de la Sagrada Família no es podran acabar el 2026, tal com estava previst, a causa de la paralització dels treballs i el descens dels ingressos que ha provocat la covid-19.

Així ho va anunciar ahir el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, que ha reconegut que el termini previst és «impossible» de complir, tot i que ha assegurat que les obres es reprendran en unes dues setmanes i que la torre de la Mare de Deu s'acabarà el 2021.

«Els efectes de la pandèmia de la Covid ens forcen a replantejar el calendari que teníem previst. Això afecta la meta que teníem marcada pel 2026, que coincidia amb el centenari de la defunció de l'arquitecte Antoni Gaudí. El context i les circumstàncies actuals no permeten dibuixar amb suficients garanties horitzons de futur a llarg termini», va assenyalar Camps.

Mentre que el 2019, gràcies als ingressos de les entrades, el temple va poder pressupostar 100 milions d'euros per a les obres, ara la Junta Constructora treballa amb una previsió de tan sols 17 milions de pressupost per a l'any que ve.

Encara que no ha comptabilitzat el descens d'ingressos que ha patit el temple, Camps va explicar que a l'estiu del 2019 hi va haver una mitjana de 15.600 visitants al dia, mentre que en aquest cap dia s'han superat les 2.000 entrades diàries venudes. «Tot i les circumstàncies que ens envolten no hem perdut la il·lusió de seguir amb el procés constructiu de la Sagrada Família».