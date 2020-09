Torra allunya les eleccions i manté la incògnita sobre la seva inhabilitació

Él president de la Generalitat, Quim Torra, es va enrocar ahir davant el clam dels seus socis de govern, ERC, i de l'oposició a favor que convoqui ja unes noves eleccions a Catalunya abans que pugui ser inhabilitat.

Torra tenia l'oportunitat d'anunciar, en un marc solemne com és el debat de política general que cada any celebra el Parlament, quins són els seus plans davant la seva possible inhabilitació, però no va voler donar més que una pista: la seva resposta no passa per convocar eleccions abans que es vegi forçat a deixar la presidència.

Vint-i-quatre hores abans d'assistir al Tribunal Suprem a la vista del recurs contra la seva inhabilitació, Torra va denunciar que aquesta legislatura pot quedar «marcada pel cercle perfecte de la repressió»: es va iniciar amb «Mariano Rajoy impedint l'elecció» de Carles Puigdemont com a president i «pot acabar amb la destitució d'un altre», ja amb Pedro Sánchez i Pablo Iglesias a l'Executiu.

No va voler revelar què pensa fer si un Estat amb «set de venjança» l'acaba inhabilitant i el Govern queda en funcions sense un horitzó clar, tot i que va afirmar: «serviré el meu país fins a les últimes conseqüències i fins a l'últim minut de la meva presidència».

Torra va fer cas omís a les crides d'ERC i la CUP a acordar una data electoral abans que pugui ser inhabilitat, el que va enervar els seus socis de Govern i va visualitzar de nou la divisió estratègica entre les forces independentistes.

En aquesta línia, Torra, va apel·lar a les forces independentistes per reprendre la unitat i «culminar» el procés sobiranista, sense donar resposta, però, a la crida d'Esquerra per pactar una resposta a la seva possible inhabilitació.

«Mai em trobaran en una disputa entre partits, la meva única disputa és amb l'Estat espanyol. Mai em trobaran llançant retrets, el meu únic retret és a l'Estat espanyol», va remarcar.



«Recollim el guant»

Precisament, el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, va alertar que «seria una irresponsabilitat» no pactar la resposta a una inhabilitació i ha instat Torra a no deixar-se portar per càlculs «electoralistes» i a no «aprofitar-se del Govern per desgastar el seu company de viatge» en l'executiu català.

Sabrià va assegurar que els republicans «recullen el guant» i ofereixen «mà estesa» al president de la Generalitat per reprendre la unitat estratègica i culminar el procés cap a la independència. Durant la rèplica Sabrià va argumentar que l'objectiu dels partits independentistes ha de ser guanyar la llibertat del país i no guanyar-se entre ells. «Hem de cooperar per sumar i poder anar més enllà», va sostenir».

El republicà va recordar que la covid-19 ha tingut un efecte alt entre els vulnerables i que cal que el Govern vetlli per ells. Per això, va dir que cal transformar, repensar i reconstruir l'economia des de la innovació i el coneixement.

Sabrià va acusar Cs de «blanquejar» el feixisme de Vox enlloc de defensar el dret a la manifestació. També els va dir que les problemàtiques derivades de la covid-19 són diferents a cada territori i els ha retret apostar per un model centralitzat. Al PSC els va retreure «no dialogar, no ser d'esquerres, ni republicans i no voler acollir». Va dir al president del grup del PSC-Units que «ningú vol estar per sobre de la llei» però que si aquestes ofeguen els drets civils i polítics de les persones s'ha de combatre «amb totes les forces». Finalment, als comuns els va dir que no poden fer un ús «partidista» de la taula de diàleg i que ha de servir per negociar una «solució».

Per la seva banda, el diputat de la CUP Carles Riera va puntualitzar que no demana que Torra convoqui eleccions abans de la inhabilitació, sinó que pacti ja la data d'uns comicis que veu necessaris davant el «desgast, bloqueig i desgavell» del Govern.

La CUP va registrar una proposta de resolució al Parlament en què s'insta el Govern a no participar de «cap procés de reconstrucció» de l'Estat perquè és «irreformable» i va respondre «a les reivindicacions de llibertat» amb «repressió, venjança i vulneració sistemàtica dels drets més fonamentals».

El cap de l'oposició i president del grup de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va dir que negociarà amb la resta de forces opositores possibles fórmules per evitar que Torra «se surti amb la seva i bloquegi Catalunya» després de la seva inhabilitació.



«Adeu, senyor Torra»

«Adeu, senyor Torra», li va repetir el candidat de Cs a les eleccions catalanes, en la vigília de la vista al Suprem. Cs advoca perquè el Parlament manifesti la «necessitat» que es constitueixi un nou Govern efectiu i per a tots els catalans que faci front a les necessitats reals, «abandonant així el rumb de total inacció que ha presidit el Govern del Sr. Torra».

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va acusar Torra de voler allargar la legislatura per «càlculs partidistes» i va demanar que sigui «coherent» i convoqui eleccions com més aviat millor perquè la continuïtat del seu Govern és un «error».

«Creiem que és millor per a Catalunya que sigui el president de la Generalitat qui convoqui i no sigui per les decisions d'altres administracions. Acabem la legislatura amb la màxima dignitat política», va implorar al president.

Iceta va fer un repàs a la tasca de l'executiu d'aquests darrers anys, i es va mostrar comprensiu amb les dificultats que ha hagut d'afrontar a causa de la crisi sanitària del coronavirus, no obstant això va recordar que hi ha «tasques pendents» prèvies a la pandèmia amb les quals el Govern es va comprometre i no s'han arribat a fer.

«No ens faci responsables als altres de les conseqüències dels seus actes», va advertir el dirigent socialista, que va afegir que «vostè ha tingut la decisió de contravenir les decisions d'una junta electoral, ha estat condemnat pel TSJC i ha exercit els seus drets davant el TS». D'altra banda, el líder del PSC va advertir que «allargar innecessàriament una presidència en funcions» seria «equivocat».



Rectificació

La presidenta de Catalunya En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va urgir Torra a «rectificar» i convocar eleccions per evitar que Catalunya compti en les pròximes setmanes «amb dos presidents simbòlics, i cap d'ells efectiu». Els comuns volen que el Parlament manifesti el seu suport a la modificació del delicte de sedició al Codi Penal. En el seguit de propostes de resolució que CatECP va registrar en el marc del debat que es convoquin eleccions de manera immediata. D'altra banda, volen que la cambra catalana constati la gestió «deficient» de la crisi sanitària, pels ritmes amb què s'ha actuat, per la «descoordinació», per haver abordat amb retard la crisi sanitària a les residències o per la «incertesa» en la gestió de l'inici escolar.

El president del PPC, Alejandro Fernández, va demanar a Torra que «no boicotegi» els catalans amb un «bloqueig institucional sense precedents» si és inhabilitat, perquè Catalunya no ha de pagar per un «problema personal». Els populars van presentar una resolució perquè el Parlament insti el president de la Generalitat, Quim Torra, a convocar eleccions amb «brevetat» i a respectar «l'autonomia parlamentària».



«O confrontació o rendició»

Per la seva banda, el president del grup de JxCat, Albert Batet, va assegurar que «pactar la data electoral no és la solució que mereix»Catalunya davant una possible inhabilitació del president i ha afirmat que només veu dues opcions: «O confrontació o rendició».