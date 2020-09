Torra publica a les xarxes socials una foto de la polèmica pancarta el dia de la vista al Suprem

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha publicat aquest dijous al seu compte de Twitter una fotografia de la polèmica pancarta en favor dels "presos polítics i exiliats" poques hores abans de la vista al Tribunal Suprem que podria comportar-li la inhabilitació ferma. El cap de l'executiu català ha acompanyat la imatge amb la frase : "Doncs sí, llibertat presos polítics i exiliats". L'alt tribunal ha de decidir sobre el recurs de Torra contra la seva inhabilitació d'un any i mig per desobeir l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) i no retirar la pancarta a temps durant el període electoral de la primavera del 2019. Torra va avui al Suprem però no està previst que parli dins la sala.





Doncs sí: llibertat presos polítics i exiliats pic.twitter.com/RS0n9dft9a — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 17, 2020