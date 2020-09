Aquests són els 9 contribuents que més deuen a la Hisenda catalana

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha revelat aquest divendres que un total de nou contribuents -tres persones físiques-sis jurídiques- tenien a final de 2019 deutes i sancions pendents amb la Generalitat superiors al milió d'euros i que sumen un total 14,80 milions d'euros.

Aquesta és la primera vegada que l'administració catalana fa pública una llista de grans deutors i, a partir d'aquest moment, es posa fi a la via administrativa per saldar aquests deutes i s'obre, per tant, la via judicial, segons ha explicat el departament d'Economia en un comunicat.

En concret, la llista correspon als contribuents que, amb data de 31 de desembre de 2019, tenien deutes i sancions tributàries pendents de pagament i corresponents als tributs propis o els cedits per l'Estat que gestiona l'ATC.

La llista l'encapçala Moramar SA, amb una suma de 3,27 milions d'euros; a la qual segueix una particular, Carmen Elena Blázquez del Pozo, que acumula un deute de 2,24 milions euros.

Moramar és una societat vinculada a una sala de bingo situada al carrer Comte Borrell de Barcelona, ??mentre que Carmen Elena Blázquez és una contribuent que també apareixia com a gran deutora a la llista publicada per la Hisenda espanyola.

A continuació, apareixen Recreativos Caballero SL, amb 1,64 MEUR; la constructora Ibupe Rehabilitación SA, amb 1,56 milions; i la persona física Nancy Janneth Suarez Caceres, amb 1,48 milions.

Els segueixen la també constructora Nozar SA, amb 1,33 milions de deute; Natividad Casanova Solanes, amb 1,16 milions; i Hato Verde Golf SL, amb 1,05 milions; i Comunitat d'Aigues SL, amb 1.030.000.

Igual que fa anualment la Hisenda espanyola, el Govern va decidir publicar el juny passat una llista anual de persones amb deutes o sancions pendents de més d'un milió d'euros en el marc del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022.

La llista de morosos amb deutes superiors al milió d'euros és limitada perquè la Generalitat té també una capacitat recaptatòria reduïda, de manera que els principals impostos que gestiona l'ATC són el de Successions i Donacions, el de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o els vinculats al joc, entre d'altres.