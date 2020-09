Catalunya suma 29 morts i torna a superar el miler de casos positius

Catalunya va sumar 970 nous casos de COVID-19 confirmats per PCR i la xifra total s'eleva als 125.759, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Són 301 positius més que els reportats dimecres. La xifra de casos amb totes les proves és de 149.426, 1.077 més que l'actualització anterior. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.205 persones per coronavirus a Catalunya, 29 més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en 33 persones i són ara 762. D'aquests, 134 estan a l'UCI, un menys que dimecres.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 i baixa uns tres punts respecte a dimecres. Entre els dies 24 i 30 d'agost, aquest indicador estava en 204,5 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt). Durant la setmana del 31 d'agost al 6 de setembre va baixar a 186,75 i ara (setmana del 7 al 13 de setembre), se situa en 150,91, uns tres punts menys que la darrera actualització (154,31).

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), segueix per sota d'1, però encara molt a prop, en el 0,90. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a menys d'una persona –dada clau per frenar la propagació de la COVID-19. Entre els dies 24 i 30 d'agost, l'Rt a Catalunya era d'1,06, mentre que durant la setmana del 31 d'agost al 6 de setembre va ser de 0,99.



«Els indicadors empitjoraran»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon preveu una pujada dels indicadors de la pandèmia a finals de mes a causa de l'increment de la mobilitat, la interacció social i el retorn de la ciutadania en àrees «més denses i més poblades». Va matisar que, actualment, sembla que aquests indicadors estan millorant: «Ara anem una mica millor però no estem bé, tenim molt recorregut de millora». Per això, va demanar reduir les infeccions perquè els alumnes puguin anar a classe amb més «tranquil·litat» o fins i tot sense mascareta.

D'altra banda, Argimon va presentar també els principals canvis per flexibilitzar més les visites dels familiars que es presenten en el Pla sectorial de gestió de la infecció pel coronavirus en l'àmbit residencial. Les mesures ja són vigents.

El principal canvi és que es desvincula la possibilitat de rebre visites del risc de rebrot de l'àrea assistencial o el municipi on es troba la residència. Segons això, ara es permeten visites als centres catalogats com verds (cap cas positiu) i també taronges (amb algun cas aïllat) sempre que siguin visites a residents sense patologia covid i en zones habilitades per la residència com a «verdes» o netes.

Segons Argimon, com que el 95% de les residències són verdes o taronges s'augmenta així la possibilitat de visita en més centres.

S'actualitzen també mesures pel que fa a la sectorització, detecció precoç i aïllament de persones amb risc d'infecció, pautes per a visites i sortides i eines per a ingressos segurs als centres. Per exemple, les visites seran amb cita prèvia, hi haurà un registre diari de visitants i unes franges de visita diversificades per evitar aglomeracions. La durada de la visita, va dir Argimon, «dependrà de la capacitat organitzativa del centre», així no hi haurà una restricció generalitzada de temps. El nombre màxim de visitants és de tres per resident.

A finals de maig, Salut va classificar les residències en tres colors: verd, taronja i vermell en funció dels casos positius i la sectorització que poden fer. Les verdes no tenen casos, les taronges en poden tenir alguns i les vermelles són les que tenen un nombre elevat de positius.