Un docent de la UAB amenaça de suspendre els alumnes que es posin la mascareta a classe

Els responsables de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) tenen constància que un professor no segueix les normes de seguretat del pla de contingència propi de la covid-19, segons han confirmat fonts de l'entitat. També expliquen que tan bon punt el deganat de la Facultat de Ciències de l'Educació se'n va adonar va comunicar-ho al rectorat, que va posar el tema en mans dels serveis jurídics de la UAB. Són aquests serveis els que han proposat les mesures que cal prendre, que inclouen l'obertura d'un procés de notificació al professor en qüestió. De moment no se li ha notificat res, però les mateixes fonts asseguren que el rectorat no permetrà que es vulneri cap protocol contra el coronavirus.



Tot plegat després que el Consell d'Estudiants d'Educació de la UAB hagi difós a través de les xarxes socials un comunicat en què es mostren "desesperats" pels comportaments d'un docent "negacionista" que "pressiona els alumnes a suspendre'ls si segueixen el protocol covid".





Un docente negacionista presiona a las alumnas para que no sigan el protocolo del Covid; no permite el uso de mascarilla ni de gel hidroalcohólico y se niega a llevar mascarilla. Dice "no respetaré medidas absurdas impuestas por un experimento social masivo".



El text també afirma que el docent "obliga a entrar a classe en grups barrejats, sense mascareta i sense gel hidroalcohòlic" i que "fa propaganda negacionista pel correu institucional per convèncer els alumnes perquè cometin actes d'il·legalitat que atempten contra la seguretat sanitària".