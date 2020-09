Els nens que hagin passat la covid en els últims 6 mesos no s'hauran de confinar si hi ha un positiu al seu grup escolar

Els menors que ja hagin passat la covid-19 en els últims sis mesos no s'hauran de tornar a fer la prova PCR ni fer confinaments en cas que hi hagi un positiu en el seu grup escolar. Així consta en l'escrit que s'ha enviat a les famílies perquè autoritzin la realització de proves PCR als seus fills. En la comunicació s'especifica que en el cas d'un positiu, els altres companys de grup hauran d'anar a l'escola i allà se'ls indicarà com procedir per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial. La presa de mostres dels companys i professionals que hagin estat contactes estrets es realitzarà de forma preferent al centre educatiu de forma centralitzada. Els positius hauran de confinar-se 10 dies, i els contactes 14.

Pel que fa a un cas sospitós, s'haurà de quedar a casa i no anar a l'escola mentre obté el resultat de la prova, el mateix que els seus germans si van al mateix centre escolar. Els companys del positiu hauran de continuar fent vida normal i anar a l'escola.

Un cas confirmat haurà de quedar-se confinat 10 dies i, en tot cas, abans d'anar a l'escola hauran d'estar tres dies sense símptomes.