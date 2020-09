El Parlament de Catalunya rebutja unes eleccions immediates amb el vot en contra d'ERC i la CUP

El Parlament de Catalunya ha rebutjat aquest divendres tres propostes de resolució presentades pel PSC-Units, CatECP i el PPC per reclamar al president de la Generalitat, Quim Torra, que convoqui eleccions. Tot i rebre el suport de socialistes, comuns, populars i Cs, les iniciatives no han estat aprovades pels vots en contra que han formulat els partits independentistes. JxCat i ERC s'han oposat a les tres resolucions mentre que la CUP s'ha abstingut a la de CatECP i ha votat 'no' a les del PSC-Units i PPC. Els socialistes i els comuns demanaven a la cambra que Torra convoqués eleccions "de manera immediata" i els populars les reclamaven amb "brevetat".

Tot i que públicament els republicans reclamen a Torra que consensuï amb ells la data dels futurs comicis i que els cupaires fa setmanes que demanen un avançament electoral, ambdues formacions han impedit que prosperessin les demandes del PSC-Units, CatECP i el PPC. De fet, la portaveu republicana, Marta Vilalta, ja havia dit durant el debat que s'oposarien a aquestes propostes perquè busquen "desgastar el Govern". Cs, en canvi, que fa mesos que esquiva demanar eleccions al·legant la difícil situació provocada per la pandèmia de covid-19, hi ha votat a favor.