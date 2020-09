Carrizosa avisa JxCat i ERC que «no poden posar un cadenat a les institucions» i amenaça amb accions legals

El líder de Cs, Carlos Carrizosa, ha avisat ERC i JxCat que "no poden posar un cadenat a les institucions" si s'inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra, i es decideix no convocar eleccions ni elegir un altre president. En una entrevista a 'El Periódico', Carrizosa també adverteix al president del Parlament, Roger Torrent, que és ell qui "té la clau del desbloqueig" i ha assegurat que si decideix no activar el rellotge electoral i "no compleix la llei" Cs anirà "al Tribunal Constitucional i on faci falta". D'altra banda, el líder de Cs a Catalunya ha explicat que preveu convocar els partits a l'oposició per reunir-se la setmana que ve i "anticipar-se i prendre la iniciativa" si s'acaba inhabilitant a Torra.

El dijous passat Carrizosa ja va anunciar que volia iniciar contactes amb el PSC, CatECP i el PPC per explorar un possible desbloqueig de la legislatura. El líder taronja preveu fer-ho "com més aviat millor" per poder tenir una resposta abans de la decisió del Suprem.

En cas que s'acabi inhabilitant el president però no es convoqui eleccions ni es busqui un nou candidat, Carrizosa ha recordat que "la llei mana a Torrent cobrir una cavant a la presidència", de manera que se li "exigirà" que així ho compleixi.



Eleccions



A l'entrevista Carrizosa ha evitat demanar unes eleccions a Catalunya i ha justificat que és "per vergonya, prudència i respecte a la ciutadania". "Entrar en una competència important i en una confrontació radical de les forces polítiques ens sembla un pèssim exemple per a la societat en un moment en què hem d'anar units", ha explicat. Tot i això, ha admès que tampoc es pot "paralitzar les institucions" i ha donat per fet que si no hi ha investidura s'haurà d'anar a comicis inevitablement.



Indult



D'altra banda, el líder de Cs ha advertit que "companys polítics" no poden indultar els presos independentistes "a canvi de prebendes, negociacions o pactes subterranis i opacs als despatxos", de manera que s'ha oposat frontalment a l'indult.