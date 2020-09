L'ANC reclama una reunió «d'alt nivell» per trobar consens davant la «manca de confiança absoluta» entre JxCat i ERC

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat els partits i les entitats independentistes a una reunió "d'alt nivell" per trobar consens davant la "manca de confiança absoluta" entre els partits. Amb aquesta proposta, l'ANC fa una crida per pactar una resposta a la inhabilitació del president del Govern, Quim Torra, parlar en quines condicions s'han de celebrar eleccions o s'ha de reunir la taula de diàleg i també quin és el paper que ha de jugar el Consell per la República. Així ho ha assegurat la seva presidenta, Elisenda Paluzie, després d'un plenari del secretariat nacional. La trobada s'hauria de celebrar de forma "urgent" –dilluns, dimarts o dimecres que ve "a tot estirar"– en un "espai neutral que podria ser la seu de l'entitat.

Segons ha dit Paluzie, l'ANC vol aconseguir que es decideixin els "acords polítics, el mínim comú denominador polític i la resposta institucional" abans no es pactin les mobilitzacions populars per respondre a la inhabilitació de Torra. "Fa un any també fèiem reunions i s'intentava avançar en la resposta política però no s'avançava. Al final el que va funcionar van ser les mobilitzacions. Els que vam fer el que ens tocava vam ser les entitats", ha explicat la presidenta de l'ANC.

"Sabem que hi ha discrepàncies i volem que se'n parli, es miri què es pot consensuar, a quins acords es pot arribar i decidir una estratègia de mobilitzacions però no al revés", ha dit. Paluzie creu que el que pretenen és "difícil però no impossible" si es "deixa de prioritzar la lluita per l'hegemonia electoral".

"No ens podem permetre tornar a mobilitzar-nos massivament sense un objectiu clar o sense un objectiu que vagi més enllà de guanyar unes eleccions", ha avisat David Fernández, membre del secretariat que ha sortit a explicar la proposta juntament amb Paluzie, Adrià Alsina i Jordi Ollé.

Els quatre integrants de l'òrgan directiu de l'ANC han expressat la "profunda preocupació" de l'entitat per "com els partits estan enfocant els propers sis mesos". "Observem com les diverses opcions polítiques pateixen d'una manca de confiança absoluta entre elles que els impedeix arribar fins i tot als acords més bàsics", ha apuntat Alsina.

L'organització independentista ha lamentat els "espectacles denigrants" que s'han viscut, a parer seu, en els darreres mesos entre els partits independentistes. Segons han explicat, al llarg de la setmana han mantingut reunions "majoritàriament bilaterals" amb els partits sobiranistes per pactar una estratègia de mobilització si el president del Govern és inhabilitat.

El resultat de les reunions "recorda massa al que va passar l'any passat amb les sentències de l'1 d'octubre i el Tsunami Democràtic", amb diferències entre "el que es diu en públic i el que es diu en privat", ha dit Fernández.

Amb aquesta trobada d'alt nivell i aquest ordre del dia, es vol evitar "una altra frustració massiva" i "recuperar la confiança en la feina dels uns i els altres, una confiança que només es pot basar en acords concrets"."Nosaltres hi serem sempre, però demanem, exigim un pla consensuat", ha insistit Paluzie.

A banda d'oferir la seva seu per celebrar la reunió, també proposen fer de relators entre les parts. "Esperem que, davant l'atac directe a la màxima institució del país, la presidència de la Generalitat, tots sabrem estar a l'alçada", ha conclòs Ollé.