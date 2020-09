Torra, després que Albiach l'acusi de deixar el país sense Govern si l'inhabiliten: «Vull agrair tanta solidaritat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha retret a la líder de CatECP, Jéssica Albiach, que hagi exigit eleccions en cas que el Suprem l'inhabiliti i hagi acusat el president i ERC de "voler deixar el país 4 mesos empantanegats sense Govern efectiu enmig d'una pandèmia". "Vull agrair, un cop més, tanta solidaritat antirepressiva d'un partit d'esquerres com els comuns", ha escrit el president en un irònic tuit . "Gràcies per lluitar per la llibertat d'expressió; gràcies per, després de 9 mesos al govern espanyol, fer canviar radicalment la situació dels presos polítics i represaliats", ha carregat Torra.

Durant una intervenció al consell nacional de Catalunya en Comú, Albiach ha criticat que al Debat de Política General tant JxCat com ERC es posicionessin contra unes eleccions si el Suprem inhabilita el president. A més, ha reclamat al president del Parlament, Roger Torrent, que "faci córrer el rellotge" per convocar els comicis.