Treballadors d'Acciona fan una acampada a la plaça Catalunya de Barcelona per protestar per l'ERO

Diversos treballadors de la plantilla d'Acciona a Nissan han fet una acampada a la plaça Catalunya de Barcelona per protestar per l'ERO -que afectarà unes 500 persones- que l'empresa subcontractada va anunciar després de l'acord de tancament de Nissan. Els concentrats exigeixen la retirada dels 500 acomiadaments i reclamen a Acciona que expliqui els motius que justifiquen el trencament del contracte amb Nissan, que es queda a Catalunya fins a finals del 2021. A més, també demanen a les administracions que "reaccionin i donin suport a la plantilla abans que sigui massa tard".

Es preveu que la concentració s'allargui com a mínim fins el proper dimecres, 23 de setembre, encara que tenen altres accions previstes.

Els treballadors es queixen que "s'esgota el temps" i adverteixen que es poden perdre els 500 llocs e treball "sense que Nissan, Acciona o la Generalitat hagin mogut un dit per adquirir algun tipus de compromís respecte aquesta plantilla".

En la mateixa línia, Josep Pérez, advocat laboralista de Col·lectiu Ronda -que forma part de l'equip de diferents assessors de les seccions sindicals presents al Comitè d'Empresa- recorda que els afectats només volen "rebre el mateix tracte que ha rebut la plantilla de Nissan i optar a conservar el major nombre possible de llocs de treball quan arribi un nou inversor".