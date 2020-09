Empleats de Nissan fan una acampada de protesta a la plaça Catalunya de Barcelona

Uns setanta treballadors d'Acciona a Nissan van iniciar ahir una concentració de protesta a la plaça de Catalunya de Barcelona, que es prolongarà com a mínim fins al pròxim 23 de setembre, coincidint amb la finalitat del procés de consultes sobre l'expedient d'acomiadament col·lectiu.

La protesta, que va començar cap a les 10 hores d'ahir, es va desenvolupar sense incidents i en un ambient festiu, i va congregar durant el matí unes setanta persones.

Fonts de la plantilla d'Acciona, la principal subcontracta de Nissan, van explicar que durant aquesta protesta que durarà com a mínim fins dimecres es faran torns entre els treballadors, de manera que no hi hagi més de 70 persones alhora, per garantir les mesures i la distància de seguretat per la covid-19.

La plantilla d'Acciona vol mantenir aquesta protesta fins, com a mínim, el 23 de setembre, quan finalitza el període de consultes de l'expedient d'acomiadament col·lectiu, que pretén extingir els contractes a unes 500 persones ocupades d'Acciona a les instal·lacions de la multinacional automobilística japonesa.