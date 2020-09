La Generalitat llança un pla d'ajudes a la compra de vehicles elèctrics

La Generalitat acaba d'obrir la convocatòria d'ajuts del programa MOVES, d'impuls de la mobilitat sostenible, que posa 16,1 milions en subvencions a disposició de ciutadans i administracions per a la compra d'un cotxe elèctric o per instal·lar punts de càrrega, entre altres fins.

Les persones interessades poden sol·licitar els ajuts a partir del 17 de setembre, segons va informar aquest dimecres en un comunicat el Departament d'Empresa i Coneixement.

Entre altres ajuts, el programa preveu posar a disposició de ciutadans, empreses, professionals, comunitats i administracions entre 750 i 15.000 euros per facilitar l'adquisició de vehicles impulsats per energies alternatives, en funció de la seva tipologia, amb una dotació global de 6,98 milions.

En el cas dels vehicles lleugers elèctrics, la subvenció pot arribar als 5.500 euros si inclou el desballestament del vehicle antic, que ha de tenir més de 7 anys, i es quedarà en 4.000 si es no se'n desfan.

Per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics a Catalunya, els ajuts tant per a particulars com per a empreses i administracions seran de 5,64 milions. Aquests ajuts cobriran del 30% al 40% de la despesa realitzada, amb un màxim de cent mil euros.

A més, s'habilita una altra línia per implantar sistemes de préstec de bicicletes elèctriques, destinada a administracions, empreses i institucions, que comptarà amb una dotació de 0,48 milions d'euros i que cobrirà el 30% de l'estalvi elegible, amb un màxim de 100.000 per sol·licitud.

Els plans de transport a la feina de les empreses també compten amb un ajut d'1,61 milions per incentivar que centres com els polígons industrials duguin a terme mesures per reduir l'emissió de gasos contaminants. En aquest cas, es cobrirà del 40% al 50% de la despesa elegible amb un màxim de 500.000 euros.

Respecte a la convocatòria de l'any passat, aquesta línia d'ajuts s'obre al fet que els ajuntaments puguin utilitzar-la per realitzar adaptacions ràpides per respondre a les necessitats de mobilitat que han aparegut com a conseqüència de la pandèmia sanitària, com podria ser la conversió de carrils convencionals en carrils bici.

La Generalitat també podrà reservar una partida d'un milió d'euros per a inversions directes en l'àmbit de la mobilitat sostenible.

Totes aquestes ajudes procedeixen de Fons Nacional d'Eficiència Energètica, que es constitueix amb aportacions procedents de la tarifa elèctrica que paguen els consumidors i que s'ha creat a instàncies de la Unió Europea. La Generalitat recorda que aquest és el segon any que aquests fons es gestionen des de la comunitat catalana després que el Govern reclamés les competències en matèria d'energia via recursos al Tribunal Constitucional.



Aparcaments comunitaris

Gràcies al Pla MOVES II, amb una dotació econòmica major i un interès creixent a solucionar la problemàtica de recarregar a l'aparcament comunitari, l'empresa gironina Audit Mobility espera tramitar sol·licituds per electrificar més de 1.200 places d'aparcament, associades a uns 150.000 euros d'ajuts. L'any passat, Audit Mobility va executar instal·lacions de recàrrega centralitzada per a més de 300 places d'aparcament, totes elles amb subvenció del 40 per cent. Des de la compayia informen que la instal·lació elèctrica col·lectiva disposa de carregadors smart i d'un software de gestió d'usuaris i de la potència que consumeix en tot moment la instal·lació.

Audit Mobility es fa càrrec del cost de l'energia general i en refactura el consum als usuaris mitjançant una app. D'aquesta manera, asseguren, s'eviten impagats i problemes entre veïns, i s'aconsegueix una instal·lació ordenada, més econòmica en inversió inicial i en costos operatius. A més, aquesta solució també permet que qui no viu a l'edifici pugui carregar sense necessitat de sol·licitar un nou subministrament elèctric.