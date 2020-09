Paluzie nega que l'ANC hagi qüestionat la presidència de Puigdemont al Consell per la República

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha negat que l'entitat hagi qüestionat en cap moment la presidència de Carles Puigdemont al Consell per la República. Paluzie ha respost així al document de treball intern de l'entitat publicat per 'La Vanguardia', on s'hi plasmarien els "dubtes" de la transversalitat del CxR i s'hi exposaria que Puigdemont ocupa el càrrec de president del CxR i alhora el de líder de Junts. "No és cert que s'hagi qüestionat la presidència de Puigdemont al CxR", afirma de manera contundent la presidenta a Twitter, on ha explicat que el que sí que va aprovar l'entitat és iniciar converses bilaterals per "aclarir funcions, especialment dels Consells Locals per la República".

Al document publicat per La Vanguardia també s'hi critica que el CxR "s'ha apropiat del projecte [de l'ANC] dels consells locals de la república catalana" i "es dediquen a fer la competència a les assemblees de base i a les exteriors". També s'hi apunta que l'òrgan presidit per Puigdemont "no fa la funció de diplomàcia que se li espera" i que "havia de ser el govern a l'exili, cosa que no té sentit si hi ha govern a l'interior". Segons el diari, aquest document s'hauria debatut en un Secretariat Nacional del 29 d'agost.

Per respondre a les informacions publicades, l'entitat ha enviat un correu electrònic a tots els socis on es detalla els acords presos en el plenari d'agost, que es basen en obrir "una fase de diàleg, intercanvi d'impressions, de projectes i d'expectatives" amb el CxR i amb Puigdemont per poder "actualitzar la posició i/o el grau d'implicació" de l'ANC en l'espai. També es va acordar la convocatòria d'una taula de partits i entitats independentistes per consensuar un pla polític, com van anunciar en roda de premsa el dissabte.

"Volem aclarir que en cap cas es va posar en dubte la presidència del MHP Carles Puigdemont del CxR", insisteixen al correu. D'altra banda, remarquen que el document de treball intern "no es va votar a l'agost".