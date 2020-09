Torra, en l'aniversari del 20-S: «La condemna a Cuixart i Sánchez és l'aberració més absoluta»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat coincidint amb l'aniversari del 20-S que la condemna contra Jordi Cuixart i Jordi Sánchez és "l'aberració més absoluta". "Fa tres anys del 20-S, una jornada on la maquinària repressora de l'Estat espanyol acabaria per condemnar Cuixart i Sánchez per enfilar-se a un cotxe", ha afirmat el president en una piulada. Segons el cap de l'executiu és una "vergonya" que "tant el govern del PP com el del PSOE-Podem-Comuns" els hagi mantingut empresonats.