Torra respon a Sánchez després que el culpés de judicialitzar la política: «És un bon tros de quòniam»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest diumenge que el president espanyol, Pedro Sánchez, és "un bon tros de quòniam" per culpar-lo a ell de la judicialització de la política. En un discurs a la inauguració d'Encontats, al mercat del llibre juvenil a Balaguer, Torra ha volgut fer un "homenatge a Joaquim Ventalló", traductor al català de les aventures de Tintín, per descriure a Sánchez. El president ha assegurat, coincidint amb el tercer aniversari del 20-S, que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart són a la presó "per haver pujat a un cotxe", i ha criticat que "mani qui mani" a l'Estat espanyol, la causa independentista acaba als tribunals.

"Ara resulta que el senyor Sánchez ens diu que som els independentistes els que judicializem. Doncs no senyor", ha replicat Torra. El president ha defensat que Sánchez i Cuixart,i la resta de líders independentistes, segueixen encara a la presó per "demanar la llibertat, que es pogués votar en un referèndum, el que qualsevol persona o líder civil demana amb tranquil·litat". "És una vergonya", ha dit.