Busquen un ciutadà francès per l'assassinat d'un home a Lleida

Els Mossos d'Esquadra estan buscant un ciutadà francès com a presumpte autor de la mort amb violència d'un home dissabte a l'interior d'un pis a Lleida. Després d'obrir una investigació per esclarir els fets, els agents estan realitzant gestions amb les autorirats diverses ciutats per intentar trobar aquest sospitós, van informa fonts del cos. Diverses patrulles es van desplaçar fins a l'esmentat pis després de rebre l'avís que hi havia una persona morta a dins, i van haver de forçar la porta per entrar-hi, localitzant posteriorment el cadàver.