Denuncien un conductor begut que anava a 216 quilòmetres per hora a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra van denunciar un home com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a 216 quilòmetres per hora per l'AP-7 a l'altura de Roda de Berà, on la velocitat màxima està limitada a 120. L'home també va ser denunciat per conduir tenint el permís retirat per ordre judicial i per estar sota els efectes de l'alcohol. Els fets van tenir lloc dimecres a la tarda, quan un control de trànsit va detectar el vehicle al quilòmetre 226,5 de l'autopista en direcció a Barcelona. Després d'identificar el conductor, els agents li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar una taxa de 0,4 mil·ligrams d'alcohol per litre.