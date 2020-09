Dues cites per promoure la reactivació econòmica i laboral

Eines, idees, recursos, assessorament i propostes formatives útils per a emprenedors, autònoms, pimes, start-ups i persones que busquen feina o que volen reorientar la seva carrera professional. És el que oferiran Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació des d'avui i fins dimecres al recinte firal de Montjuic. Les dues cites, promogudes per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa i altres institucions i entitats dedicades a la promoció econòmica del territori, han programat més de 260 activitats i comptarà amb les màximes mesures de seguretat i prevenció.

Els dos salons tenen el seu propi programa d'activitats i combinaran el format presencial en un entorn segur, aplicant un estricte protocol de prevenció, amb la retransmissió de conferències i assessorament a través d'una plataforma virtual. Bizbarcelona s'estructura entorn de sis àrees temàtiques: Emprendre, Creixement, Nous reptes i noves realitats, Start-ups & Business Innovation, Talent Arenai i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L'esdeveniment també inclourà una zona amb 30 estands d'entitats, institucions i empreses amb eines, recursos i solucions per als negocis, la gestió empresarial, el màrqueting i les vendes. La nova realitat exigeix transformar i adaptar els negocis a les tendències tecnològiques, socials i empresarials que marcaran l'economia postcovid. Així, les conferències previstes a Bizbarcelona tractaran qüestions essencials per als emprenedors, les pimes i les start-ups. Com a novetat, Bizbarcelona reconeixerà les millors iniciatives emprenedores i solucions aportades per pimes que hagin ajudat a fer front a l'emergència sanitària.

Per la seva part, el Saló de l'Ocupació es converteix en l'opció ideal per a la gent que busqui feina, fórmules d'autoocupació o un canvi professional. Entre les més de 125 activitats que ofereix, s'inclouen xerrades, conferències, tallers, espais d'assessorament individualitzat i serveis personalitzats d'orientació laboral i de defensa dels drets dels treballadors. L'esdeveniment comptarà també amb una àrea per conèixer entitats i opcions laborals en el tercer sector i un àmbit específic per a professionals del món de l'ocupació on compartir idees, estratègies i bones pràctiques en recursos humans, transformació del treball i inserció laboral.