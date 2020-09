Torra insulta Sánchez per culpar-lo d'haver judicialitzat la política

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir que el cap de l'executiu central, Pedro Sánchez, és «un bon tros de quòniam» per culpar-lo a ell de la judicialització de la política durant una entrevista a La Sexta. En un discurs en la inauguració del mercat del llibre juvenil a Balaguer, Torra va assegurar, coincidint amb el tercer aniversari del 20-S, que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart són a la presó «per haver pujat a un cotxe», i va criticar que «mani qui mani» a Espanya, la causa independentista acaba als tribunals.

«Ara resulta que el senyor Sánchez ens diu que som els independentistes els que judicialitzem. Doncs no, senyor», va replicar Torra, tot defensant que Sánchez, Cuixart i altres líders independentistes segueixen encara a la presó per «demanar la llibertat, que es pogués votar en un referèndum, el que qualsevol persona o líder civil demana amb tranquil·litat. És una vergonya».

El president de la Generalitat va assegurar que la condemna contra Jordi Cuixart i Jordi Sánchez és «l'aberració més absoluta». «Fa tres anys del 20-S, una jornada on la maquinària repressora de l'Estat espanyol acabaria per condemnar Cuixart i Sánchez per enfilar-se a un cotxe», va reiterar.

En aquest punt, Torra va citar el traductor Joaquim Ventalló tot repetint que Sánchez és «un bon tros de quòniam», expressió catalana que equival a «necio» en castellà i és una de les que va emprar Ventalló per a les adaptacions al català dels còmics de Tintín.

Concretament, el president del Govern central va acusar Torra dissabte a la nit en una entrevista a La Sexta de judicialitzar el conflicte català i el va responsabilitzar del bloqueig que podria provocar la seva inhabilitació. Segons la seva opinió, la inhabilitació de Torra era absolutament innecessària si hagués complert amb la llei i amb els requeriments que els tribunals li estaven fent.

«Les lleis estan per complir-les. La igualtat davant la llei és un dels principis democràtics fonamentals i més quan estem parlant del principal representant de l'Estat a Catalunya, el president de la Generalitat», va afegir. Sánchez va alertar que la situació s'ha deteriorat de tal manera que es pot inhabilitar Torra en plena pandèmia i amb un Parlament que ja ha dit que no presentaria cap nou candidat.