Catalunya reduirà la quarantena de contactes estrets de 14 a 10 dies a partir de la setmana que ve

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat aquest dimarts que Catalunya reduirà la quarantena de contactes estrets amb un positiu de covid-19 de 14 a 10 dies. La mesura s'aplicarà a partir de la setmana que ve, segons ha detallat Argimon en una entrevista a TV3. Salut estudiava des de feia unes setmanes aquesta possibilitat i ja ha pres la decisió després de consultar-ho amb diversos experts, tot i que "no tothom hi està d'acord". Argimon ha dit que, tot i que els 14 dies de quarantena són "la millor opció", s'havia de fer un "balanç entre risc i benefici". Per tant, tot i admetre que hi ha un "cert risc", Argimon creu que "és controlable" i que aquesta mesura pot ajudar a "millorar el compliment" de les quarantenes.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus