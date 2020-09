Un comitè d'experts reclama invertir 5.000 milions en 5 anys a la sanitat pública catalana

El cap d'epidemiologia de l'hospital Clínic de Barcelona i coordinador del comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut, Antoni Trilla, va presentar ahir l'informe «30 +» en què proposen un increment de 5.000 milions d'euros en els pròxims cinc anys per «enfortir» aquest sistema.

Ho va explicar en roda de premsa al costat de la directora assistencial de l'Institut Català de la Salut (ICS), Yolanda Lejardi, i el gerent de l'hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), Manel del Castillo, que va precisar que la proposta de l'increment del finançament està basada en un llibre de l'economista i professor Guillem López Casasnovas.

«Aquest augment ens posaria en una despesa per habitant similar a el del nostre entorn europeu. Creiem que el que es proposa és raonable, no serà senzill, però creiem que és necessari», va afegir Castells.

L'informe, que recull 30 mesures de millora de sistema sanitari dividides en vuit blocs, es va lliurar al president de la Generalitat, Quim Torra, i ara una comissió interdepartamental serà l'encarregada d'avaluar-la.

En concret, els vuits blocs en què es divideix l'informe són, segons va detallar Trilla: un finançament suficient, una salut pública sòlida, modernitzar la gestió dels centres sanitaris, integrar més el model assistencial, reforçar el lideratge dels professionals, incentivar la participació ciutadana, tenir una investigació i innovació competitives i abordar la transformació digital de sistema.



El finançament de la sanitat

Els experts insten a un canvi en el sistema de finançament autonòmic actual «de manera que els recursos transferits estiguin basats en paràmetres relacionats amb la capacitat fiscal de l'economia catalana».

Reclamen també augmentar progressivament el percentatge de la despesa sanitària total finançada públicament fins arribar al nivell de països europeus amb sistemes de salut similars, prioritzar que l'increment pressupostari vagi destinat a les àrees estratègiques i més cost-efectives i prioritzar la despesa en recursos humans, inversions en infraestructures i equipaments per solucionar l'obsolescència tecnològica actual.



Les condicions laborals

Pel que fa als professionals, el comitè d'experts assegura que cal millorar-ne les condicions i proposa mesures com prioritzar el règim laboral en les noves contractacions, establir la contractació indefinida com a preferent, establir un model de retribució variable per objectius «incentivador, real, revisable i avaluable» i incrementar aquestes retribucions.

L'informe dels experts també considera necessari promoure fórmules de flexibilització i conciliació i fer partícips els professionals dels resultats econòmics positius.

El document no només proposa millorar les condicions de treball sinó també equiparar les dotacions de professionals als estàndards europeus per tal de donar resposta a la «manca de professionals» en determinades àrees i introduir nous rols professionals.