Creus de Sant Jordi 2020 Els premiats recullen els guardons

Trenta personalitats i 15 entitats van recollir ahir la Creu de Sant Jordi amb la qual han estat distingits. Entre els guardonats hi ha els germans Joan (a la imatge), Josep i Jordi Roca (Celler de Can Roca), les compositores i pianistes gironines Àngels Albert i Montserrat Pujolar, el filòleg i exrector de la Universitat de Girona Josep Maria Nadal, i l'enginyer industrial Josep Amat, molt vinculat a Sant Feliu de Guíxols. També han recollit la Creu de Sant Jordi, en forma de placa, l'Associació Recvll Blanes i a la Fundació privada Hospital de Campdevànol. En l'acte d'entrega, el president de la Generalitat, Quim Torra, va defensar que «Sense llibertat no hi cultura, no hi ha talent, i sense cultura no hi ha llibertat» .