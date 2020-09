Esquerra es desentén de la reforma del delicte de sedició

«Que no ens intentin enganyar». Així va respondre ahir un altíssim càrrec d'ERC quan se li va preguntar si, portes endins, més enllà del missatge públic, el partit veia amb bons ulls la iniciativa del Govern bipartit de reformar el delicte de sedició del Codi Penal. I no. No hi ha doble discurs, malgrat que la mesura, si es porta a terme, pot suposar un estalvi de temps de presó per als reus independentistes.

«És una cosa positiva. Una reforma imprescindible per a la democratització de l'Estat», va apuntar la portaveu del partit, Marta Vilalta, amb un to més d'observadora que de part implicada, és a dir, desentenent-s'hi. I va sentenciar: «Però no resol res del conflicte. Es necessita una solució política a una repressió que és política. És a dir, l'amnistia».

El líder extramurs d'ERC, Pere Aragonès, va dir el mateix amb altres paraules. Va titllar de «parcial» la solució que es donaria amb aquesta modificació del Codi Penal i es va mostrar disposat a «estudiar» el pla. Segons Aragonès, «si es plantegen la modificació és perquè reconeixen que la sentència és injusta i, en qualsevol cas la millor solució és una llei d'amnistia», va sentenciar.

L'alt càrrec republicà va assenyalar que el «Govern pretén tenir un gest amb els presos, que són els que estan en pitjor situació, però això no és un gest». I va detallar que, entre altres factors, «la tramitació dura de quatre a sis mesos, pot ser impugnada al Tribunal Constitucional i només entraria en vigor després de la sentència d'aquest tribunal».

I va aprofundir: «Finalment, el tribunal que hauria de revisar la sentència amb la nova legalitat és el mateix que ja els va sentenciar. Un tribunal que si hagués aplicat la llei com era pertinent, ara no estarien a la presó».

La conclusió que extreu aquest alt càrrec és que «hi ha un problema polític amb el Suprem i amb la Fiscalia, i amb els poders polítics que hi ha darrere. Usen el Codi Penal contra l'enemic». I va finalitzar: «No cal modificar la llei, només cal que s'apliqui amb garanties».



Els altres afectats

Vilalta, a la roda de premsa dels dilluns, també va enfocar altres aspectes. Per exemple, que la mesura només donaria resposta parcial als que ja estan condemnats i presos per sedició. «Però, què passa amb els que encara tenen contra ells l'acusació de rebel·lió o malversació?», es va preguntar.

Junts per Catalunya no li va donar moltes voltes a l'assumpte. «Ens sona a que, casualment, ara que es comença a parlar dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), és una pastanaga perquè l'independentisme els aprovi a canvi de res», va interpretar la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, informa Fidel Masreal .

Per a Artadi, el primer que el Govern central ha de posar sobre la taula és una solució política perquè els catalans es puguin expressar «democràticament i pacífica», i va lamentar que no ho hagi fet Sánchez des que governa. També va recalcar que «si alguna cosa cal fer amb el delicte de sedició és suprimir-lo», i va reiterar que la proposta de Junts per als presos és l'amnistia.

La vinculació del pla a una estratègia de negociació dels PGE no acaba, amb tot, d'encaixar, segons fonts d'ERC. Recorden que han fet arribar a el Govern que tot el que tingui a veure amb el conflicte polític té com a via la taula de diàleg.