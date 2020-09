Mas: «A vegades penso que ERC defensa el que jo defensava uns anys enrere»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha destacat aquest dimarts el gir estratègic experimentat per ERC en els últims anys: "A vegades penso que ERC defensa el que jo defensava uns anys enrere", ha dit.

En declaracions a SER Catalunya, Mas ha assenyalat que ERC ara reivindica la via del "referèndum acordat" amb l'Estat, tot i que no desenvolupa la idea.

Mas proposa "explorar totes les vies del pacte amb Madrid per fer un referèndum", sabent que si es vol arribar a un acord les dues parts han de fer "renúncies".

La fórmula que suggereix Mas consisteix a plantejar "un referèndum amb dues preguntes": una sobre la proposta de l'Estat per a la millora de l'autogovern de Catalunya i una altra sobre la independència.

En cas de guanyar el 'sí' a la independència, puntualitza l'expresident, el resultat no seria "d'aplicació immediata" sinó que s'obriria un procés de negociació.

Sobre la reforma del delicte de sedició que sospesen socialistes i comuns, Mas ha remarcat que "el que seria just" és una amnistia, "però això no ho faran".

Per això, no s'oposaria a una reforma del delicte de sedició: "Millor això que res", ha assegurat Mas, que ha argumentat que si el Govern central no mou fitxa "els presos seguiran tancats".

D'altra banda, sobre la ruptura entre JxCat i el PDeCAT, ha afirmat que "no hi ha un motiu que necessàriament porti a la separació".

"Jo crec que es pot garantir la unitat, hi ha maneres de fer-ho", perquè pugui haver-hi una "oferta electoral conjunta", ha dit Mas, tot i que ha reconegut que ara mateix veu més opcions que no s'arribi a un acord.