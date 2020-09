Bronca a la Generalitat per la proposta de Torra de confinar la Cerdanya

El Consell Executiu d'aquest dimarts ha viscut una encesa discussió entre el president Quim Torra, avalat pels consellers de Junts per Catalunya, i els titulars de departament designats per ERC. El desencadenant va ser la proposta de Torra de confinar la Cerdanya, per les seves elevades ràtios de contagi de covid-19.

Segons fonts coneixedores de la bronca, els republicans van criticar a Torra que no sotmetés les seves propostes pels conductes pertinents, és a dir, via la Conselleria de Salut i el Procicat, l'òrgan interdepartamental que pren les decisions sobre possibles mesures anticoronavirus amb afectació a la població. «Les decisions no es prenen d'aquesta manera», va assenyalar una font d'ERC indignada.



ERC creu que es menysté Vergés

Aquesta mateixa setmana, detallen fonts del partit republicà, es va generar un altre conat de tensió entre postconvergents i ERC a compte de l'advertiment de Torra d'un possible tancament dels parcs infantils que, de nou, es va expressar sense que Salut en tingués cap coneixement. Són «ocurrències», va criticar una veu del partit.

Esquerra considera que Torra menysté de continu la consellera Alba Vergés. Es pot recordar que al juliol el mateix president va rectificar Vergés, públicament, en seu parlamentària. «Torra ha trobat el seu filó. Vol ser el president de la covid-19. El primer que va demanar confinar, el primer que va cridar l'atenció a la població, el primer a dir que no s'ha d'anar a Madrid».

Fonts de Presidència recorden que el criteri de Torra sempre ha estat el mateix i ha defensat mesures com aquesta «sempre que calgui, a la Cerdanya o on sigui necessari». «Si hi ha zones amb un rebrot s'ha d'actuar, com va passar a Lleida al juliol», defensen per emmarcar el plantejament d'aquest dimarts a la reunió del Consell Executiu en analitzar les dades de la Cerdanya.

En una roda de premsa al Departament de Salut, Argimon va descartar que calgui confinar la Cerdanya. «Hem tingut situacions més complicades», va dir. El secretari de Salut Pública va emmarcar les dades de la comarca en «l'efecte» que ha provocat el cribratge que es va fer a Puigcerdà, «amb 50 casos de més», i un brot detectat en una residència. Argimon, de fet, va remarcar que el resultat del cribratge « a priori és positiu», perquè ha permès detectar asimptomàtics.

Segons les últimes dades de Salut, la Cerdanya té un risc de rebrot disparat, per sobre del 2.000, quan la mitjana catalana és de 186, i la velocitat de contagi està per sobre de 2, quan al total de Catalunya està a 1,13. Tot i aquestes dades, Argimon es va mostrar confiat que l'evolució serà favorable, com està passant en altres zones com Girona i Salt. De fet, Argimon va avançar que la previsió de Salut és aplicar a la Cerdanya algunes restriccions com les que s'apliquen en poblacions com Girona, Salt i Reus.