Catalunya limita a sis persones les reunions socials

El comitè de direcció del Pla Procicat a proposta del comitè tècnic, ha aprovat aquest dimecres al matí la proposta dels departaments de Salut i Interior de limitar les reunions socials, tant en l'àmbit públic com privat, a un màxim de sis persones a tot el país, i no 10 com fins ara. La limitació no s'aplica a persones convivents. Per contra, l'òrgan ha anunciat que, ara per ara, no es tancaran els parcs infantils, tot i que considera necessari "reforçar" les pautes per a les famílies per a fer-ne un ús correcte i els elements de control per part de les administracions públiques locals.

Segons expliquen, en un comunicat, la decisió de limitar a sis persones les reunions socials té com a objectiu reduir el nombre de contagis per la covid-19 que ara es donen en l'àmbit interfamiliar i en l'entorn social més proper. D'acord amb aquesta mesura també se situa en sis el topall de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules en els establiments d'hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses.

Pautes per a les famílies i els ajuntaments pels parcs infantils

Per contra, la direcció del Procicat ha decidit per ara no tancar els parcs infantils. No obstant això, reconeix que el seu ús suposa un risc de contagi, especialment per presentar superfícies de contacte freqüent elevat, per fer coincidir infants de grups de convivència estable diferents, i per la dificultat per mantenir les distàncies i aglomeracions en els espais d'ús compartit simultani.

El Procicat recorda que cal "un ús racional" dels parcs infantils i demanen a les famílies que no s'hi accedeixi si ja hi ha un nombre important d'infants en aquell moment. També proposen limitar el temps d'ús a un període inferior a l'habitual i buscar activitats i jocs d'esbarjo alternatius a l'ús de gronxadors o tobogans. A més, recorden que cal que els infants practiquin la higiene de mans abans d'accedir-hi i també de forma freqüent mentre en fan ús.

En paral·lel demanen a les famílies que es mantingui la distància de seguretat interpersonal amb els infants d'altres grups de convivència per evitar el contacte físic, especialment en els accessos als equipaments. També recomanen que un únic adult acompanyi als infants, per reduir el nombre de persones, així com no seure als bancs a l'interior dels parcs infantils per evitar sobreocupació de l'espai.

Pel que fa a les pautes per a les administracions locals, l'òrgan interdepartamental insta a reforçar els missatges informatius en els accessos als parcs infantils relatius a evitar aglomeracions i mantenir distàncies de seguretat interpersonal. De fet, hauran de reduir els aforaments per a fer-ho possible en espais d'afluència important de forma habitual -aplicant percentatges del 50% amb caràcter general-, i podran tancar-ne els de major concurrència on no es puguin garantir distàncies ni evitar aglomeracions. A més demanen que s'incrementi la neteja i desinfecció especialment d'espais que presentin superfícies de contacte (gronxadors, tobogans, baranes i escales, superfícies d'escalada, etc.), d'espais tancats o semitancats (casetes de joc, túnels o tubs), equipaments per a fer exercici, bancs, taules o papereres.

