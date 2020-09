El Col·legi de Metges demana als barcelonins que no viatgin al pont de la Mercè

El president de Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va demanar als barcelonins que «evitin la mobilitat» en el pròxim pont de la Mercè, va desaconsellar viatjar a Madrid i va criticar la gestió de la pandèmia a la comunitat madrilenya que, segons va dir, «dista molt de ser desitjable, les mesures són insuficients i arriben tard».

En una entrevista a l'emissora Rac1, Padrós va reconèixer que «dir a la gent que es quedi a casa no agradarà, però s'ha d'evitar la mobilitat. En zones de muntanya la taxa d'infecció és molt alta i allà els serveis sanitaris estan ajustats a la població».

«He de recomanar als meus conciutadans que evitin viatjar a Madrid si no és del tot imprescindible. No viatjar enlloc, en general. Tot el que no sigui imprescindible cal evitar-ho. Pel mateix motiu que recomanem no viatjar al Brasil, recomanem no fer-ho als llocs on hi hagi taxes de contagi altes», va dir Padrós.

Segons el president dels metges de Barcelona, «a Madrid estem repetint el mateix que a la primavera i em temo que tindrà un impacte molt negatiu a la resta de l'Estat».

«No vull entrar en el tema polític, però la gestió de la Comunitat de Madrid dista molt de ser desitjable. Fa moltes setmanes que vam alertar de la situació. Crec que les mesures són insuficients i arriben tard», va indicat el metge.

Aquestes afirmacions arriben després que el president de la Generalitat, Quim Torra, advertís als catalans que no viatgin a Madrid. Aquesta afirmació va generar ahir molta polèmica entre diverses personalitats polítiques, com el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el diputat de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa.