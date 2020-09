Detenen dos supremacistes blancs per preparar atacs racistes

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han arrestat dos homes de 30 anys i de nacionalitat espanyola per planejar atemptats racistes a Catalunya. Segons la policia catalana, aquesta és la primera investigació que detecta un germen de supremacisme blanc en un estat tan avançat a Espanya, una ideologia que defensa la raça blanca per sobre de la resta i que avala l'ús de la violència per imposar-la. Aquests dos detinguts, segons el comissari d'Informació Xavier Porcuna, admiraven –i incitaven a emular– Brenton Tarrant, autor de l'assassinat de 51 persones a Christchurch (Nova Zelanda) el 15 de març de 2019, i es consideraven «antisistema» perquè asseguraven que els governs occidentals a Europa estaven debilitant les famílies blanques en afavorir la immigració de persones del nord de l'Àfrica.

La investigació es va iniciar el juny del 2019, quan agents d'Informació van trobar en un fòrum obert al públic –Burbuja.info– un manifest –escrit per un dels dos arrestats– que presentava moltes analogies amb el contingut teòric que connectava amb la matança de Brenton Tarrant o d'Anders Behring Breivik, que el 22 de juliol del 2011 va portar a terme una matança a Noruega que va causar la mort de 76 persones.



Volien fundar una comunitat

Aquest fil va conduir els policies fins a la població de la Pobla de Cérvoles (Lleida), on els dos sospitosos s'havien instal·lat amb la intenció de fundar una comunitat de raça blanca, una part dels seus plans que també coincidia amb la seva ideologia supremacista contrària a les grans ciutats. Des d'allà coordinaven una intensa activitat a les xarxes socials dirigida a seguir els passos de terroristes com Tarrant i Breivik. Els Mossos, en descobrir la radicalitat dels missatges difosos, van activar seguiments per tenir-los controlats mentre avançava la vigilància de la seva activitat a internet.

Tenien quatre canals de Telegram. Dos en obert i dos de privats. En els dos públics animaven constantment a passar a l'acció -fins i tot retreien als seus subscriptors la falta de valor que suposava no fer-ho- i abocaven reflexions sobre la suposada degeneració actual, de la qual responsabilitzaven persones de raça negra, àrab, xinesa o jueva i també homosexuals i dones: «Hem de formar comunitats blanques, tenir fills, viure austerament, a la natura, però sobretot, preparar-nos per a l'inici de les guerres racials». En un d'aquests xats hi havia gairebé mil subscriptors.



Misstages encara més radicals

Per accedir als dos canals privats era necessari ser convidat per algun dels administrats. Els membres d'aquests dos últims formaven nuclis més reduïts. A l'interior d'aquestes comunitats els missatges que enviaven eren encara més radicalitzats. A través d'aquest sistema de comunicació, enviaven manuals per fabricar artefactes explosius o armes casolanes. En les últimes dates, segons Porcuna, les mostres que planejaven passar a l'atac eren constants. Un d'ells havia iniciat tràmits per adquirir armes de foc i un dels usuaris havia comunicat que ja en tenia.

L'autor del manifest detectat el juny del 2019 va abandonar la seva casa de les Garrigues fa pocs mesos i es va traslladar al Campello (Alacant). Els Mossos van avisar la Guàrdia Civil, que es va afegir al dispositiu de vigilància. L'11 de setembre el cas va haver de precipitar-se perquè aquest sospitós havia adquirit una droga per sedar i violar una dona. Aquell dia va ser arrestat i traslladat a Catalunya. En la seva presència, els Mossos van escorcollar el seu domicili a la Pobla de Cérvoles i també el del seu soci. En els dos domicilis han aparegut llibres vinculats al nazisme o a l'antisemitisme i publicacions que miren de distingir entre les suposades bases genètiques diferents de les races.

També hi havia «navalles, destrals, ganivets, una arma de foc antiga i un revòlver». Abundant material que Porcuna confia que serveixi per fer demostrar fins a quin punt s'estava creant un grup organitzat, quantes persones l'integrarien a més dels dos arrestats o si ja existia un objectiu per atemptar. No estan descartats nous arrestos. El Jutjat d'Instrucció 4 de Lleida ha deixat en llibertat amb càrrecs els dos detinguts.

«Mai s'havia realitzat una operació així a Espanya. Hi ha hagut expressions terroristes de supremacisme blanc al món i és un fenomen que preocupa i al qual els cossos policials destinem molt esforç en prevenció», va afirmar Porcuna.