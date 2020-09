Jutgen un ex-alt càrrec de la Generalitat per espiar un treballador

L'expresident del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), Carles Flamerich, i l'exresponsable de gestió d'incidents, Xavier P., es van asseure ahir al banc dels acusats per espiar el correu electrònic d'un empleat que va denunciar davant alts càrrecs de la Generalitat presumptes irregularitats en el funcionament d'aquest organisme especialitzat en ciberseguretat i que es coneix com el «CNI català», en al·lusió als serveis d'espionatge espanyols. La Fiscalia reclama per a cada un d'ells una pena de quatre anys i tres mesos de presó, més inhabilitació per vuit anys, per un delicte de revelació de secrets.

Els fets es remunten al mes de març del 2013, quan un empleat del Cesicat, Albert G., va començar a enviar correus electrònics als mateixos acusats i a alts càrrecs de la Generalitat, entre d'altres als llavors consellers Felip Puig i Ramón Espadaler, sobre possibles irregularitats i deficiències observades en aquest organisme. L'acusació afirma que els dos imputats, per tal de descobrir el que el treballador comunicava qüestionant la seva professionalitat, van crear un sistema d'intercepció de correus electrònics, al qual van anomenar «filtre atabis». Això es va fer sense autorització judicial i «sense subjecció a cap paràmetre d'actuació que estigués planificat legalment».