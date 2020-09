Els Mossos estrenaran 237 vehicles amb una nova imatge corporativa

Els Mossos d'Esquadra incorporaran un total de 237 nous vehicles a la seva flota, que lluiran una nova imatge corporativa, en la qual predomina el blanc i el blau.





Aquest és un dels nous vehicles patrulla que renovaran part de la nostra flota. Logotipats més visibles, segurs i eficients mediambientalment ?? pic.twitter.com/wOXzywzqfM — Mossos (@mossos) September 23, 2020

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper , ha presentat aquesta tarda la nova imatge corporativa dels vehicles patrulla en un acte celebrat a la seu del cos, al Complex Central Egara, a Sabadell."Aquests nous vehicles signifiquen una millora en la seguretat i una millora en el servei", per a la ciutadania i per als policies, ha assenyalat Sàmper, assegurant que es tracta de vehicles més sostenibles, més pràctics, més visibles i més ben equipats."Aquest cotxe és fruit de la col·laboració del Departament d'Interior i el cos dels Mossos d'Esquadra i suposa un salt qualitatiu molt important, una millora de les prestacions de servei", ha afegit.En un discurs dirigit als membres del cos, Sàmper ha posat de manifest que la seva voluntat és que hi hagi una "constant relació d'empatia", de manera que els agents li facin arribar les seves necessitats.Els vehicles són models, que incorporen una nova imatge corporativa del cos de Mossos, després de mantenir l'actual des de l'any 1993, just abans d'iniciar-se el desplegament.La primera fase de la renovació de la flota mòbil destinada a la seguretat ciutadana ha suposat una inversió inicial de, i abans de finalitzar l'any es preveu que un total de 237 vehicles es distribueixin per tot el territori per iniciar el patrullatge.A més del nou logotip, que millora la visibilitat del vehicle, la nova flota de seguretat ciutadana incorpora una importantque suposa una millora mediambiental i de la seguretat activa i passiva dels agents i de la ciutadania.Els nous vehicles patrulla han estat sotmesos a una avaluació dels elements accessoris i de la seva distribució, la qual cosa ha suposat una sèrie de millores que augmenten la seguretat i la feina dels agents que prestaran serveis amb aquests vehicles.El nou model neix després de la realització de diferents estudis seguint els criteris d'altres cossos policials de tot Europa, basats principalment en eldel Regne Unit, que actualment es pren com a referència a tot el món.La nova imatge corporativa combina els colors propis del servei policial, que són, i assegura una visibilitat màxima a 250 metres de distància, superant l'actual distància que s'estableix en un màxim de 100 metres en funció de la franja horària del dia.