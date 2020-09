El ple de Barcelona aprova retirar la Medalla d'Or a Heribert Barrera

El ple de Barcelona ha aprovat aquest dimecres retirar la Medalla d'Or de la ciutat, a títol pòstum, a Heribert Barrera, líder històric d'ERC i expresident del Parlament de Catalunya. La iniciativa, presentada per Barcelona pel Canvi, al·lega que la persona guardonada no era mereixedora del guardó en el moment de la concessió (2012) per declaracions "racistes i xenòfobes" fetes en el passat. La proposta s'ha votat a títol nominal però a la pràctica hi han votat a favor els regidors de BComú, PSC, Cs, PP i Barcelona pel Canvi mentre que hi han votat en contra ERC i JxCat. Els partits que han donat suport al grup de Valls han expressat també el malestar per portar a debat iniciatives d'aquest tipus.

Durant la seva intervenció, la regidora Eva Parera (BCanvi) ha afirmat que Barrera va ser "un gran xenòfob". "No es pot premiar a una persona que va dir frases com 'la immigració és la principal amenaça de Catalunya' o 'a mi m'agradaria una Catalunya sense immigrants'", ha indicat afegint que "mai es va retractar d'aquestes declaracions".

Des dels republicans, Montse Benedí ha recordat el paper que va tenir el líder històric del seu partit en la lluita antifranquista i com a part de la resistència a l'exterior. Benedí ha admès que les declaracions van ser "desafortunades" però ha matisat que des d'ERC mai s'han "justificat ni compartit". La regidora ha atribuït la iniciativa portada al ple pel grup de Valls al fet que ERC presentés en un plenari anterior una declaració de condemna a l'expulsió de gitanos a París feta quan Valls era ministre a França.

En una línia similar, el regidor Marc Serra (Barcelona en Comú) ha demanat a Valls que "no utilitzi l'antiracisme coma forma de 'vendetta' personal". Amb tot, Serra ha anunciat el vot a favor dels comuns i ha lamentat que ERC hagi votat en contra i ha acusat el grup d'Enrest Maragall de "posar el partit per davant dels drets humans". "Entenc les dificultats però avui tenien l'oportunitat de trencar amb aquest passat que representa el nacionalisme excloent", ha afirmat. Serra ha recordat també alguna de les frases de Barrera, que ha titllat de "racistes i xenòfobes". Amb tot, el regidor també ha dit que no volen sumar-se a una "guerra de medalles".

Benedí ha replicat que la situació diària "avala" els republicans en allò que defensen i quines lluites comparteixen. "Sempre al costat de les classes populars", ha reblat, qualificant "d'hipocresia política" que alguns regidors votessin a favor de la concessió de la medalla en el seu dia.

Des del PSC, el primer tinent d'alcaldia Jaume Collboni ha assenyalat que no són ells els que han de fer de "jutges" del personatge històric si bé ha coincidit que les declaracions no van ser "fortuïtes". "Votarem a favor de la proposició però m'afegeixo a les veus que diuen que ja n'hi ha prou de guerres de medalles", ha conclòs qualificant-ho de "joc infantil".

Per la seva banda, Ferran Mascarell (JxCat) ha deixat clar que les frases citades són "desafortunades i reprovables" però ha expressat el desacord en posar-ho sobre la taula.

Des de Cs i el PP, respectivament, Paco Sierra i Josep Bou han coincidit a destacar la importància de portar al ple debats sobre allò que ocupa els barcelonins. Sierra ha incidit en que hi ha altres espais per parlar-ne mentre que Bou ha expressat "vergonya" per la iniciativa. "Votaré a favor del senyor Valls però serà l'últim cop", ha avisat sobre la retirada de medalles o reconeixements. "És igual que sigui a sa majestat el rei o aquest senyor, que era un pobre home", ha dit.

En el temps restant de rèplica ha estat Valls qui ha intervingut, i no Parera, per justificar que si han presentat la iniciativa és "per acabar amb una idea: la idea que l'independentisme té una superioritat moral".

Finalment, a petició de Collboni, s'ha fet una votació nominal i s'ha aprovat amb 26 vots a favor i 15 en contra.

Reacció de Torra

En una piulada a Twitter, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat la decisió de retirar la medalla de "lamentable". "El president Barrera va ser un lluitador incansable per la llibertat. Vergonya immensa per tots aquells que heu votat a favor de retirar-li la medalla d'or", ha assenyalat. En el mateix missatge ha indicat que Barcelona "s'empetiteix" convertida "en una capital provinciana i mesquina".