Torra torna davant el jutge per la seva segona causa per desobediència

El president de la Generalitat, Quim Torra, tornarà aquest dimecres a asseure's davant un jutge acusat, de nou, de desobediència. Quan encara està pendent la decisió del Tribunal Suprem sobre la seva inhabilitació per desatendre l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar una pancarta a favor dels presos independentistes, el mandatari català haurà de donar explicacions de per què va fer el mateix mesos després, però aquesta vegada fent cas omís a un requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). És de suposar que justificarà aquesta decisió en la llibertat d'expressió que l'empara i enquadrarà la seva decisió en el marc d'un acte polític.

En aquesta ocasió, l'ordre de retirada té el seu origen en una demanda presentada per Impuls Ciutadà, una associació presidida per l'exdiputat de Ciutadans al Parlament José Domingo. La Secció Cinquena del contenciós administratiu del TSJC va acceptar la seva petició que, com a mesura cautelar i fins a la resolució del fons de l'assumpte, s'instés Torra a retirar el cartell amb el llaç groc del balcó del Palau de la Generalitat a favor dels líders sobiranistes empresonats i els «exiliats». Els jutges van considerar que la pancarta podria provocar una «afecció objectiva» sobre els ciutadans que «no s'alineïn amb l'opció ideològica representada».



Doble desafiament

Malgrat l'ordre del tribunal de retirar la pancarta del Palau, el president va respondre una vegada més amb un desafiament. El 20 de setembre del 2019, el TSJC li va donar 48 hores per treure la pancarta. Lluny d'obeir, Torra va denunciar una «vulneració flagrant del dret a la llibertat d'expressió», per a la qual cosa va presentar els símbols com un clamor «majoritari de la societat catalana i un compromís democràtic del Govern amb les persones que pateixen la repressió per haver defensat la democràcia, els mandats electorals i els drets fonamentals».

El 27 de setembre, expirat ja el termini, el tribunal va ordenar llavors que els Mossos retiressin la pancarta, després de la qual cosa dos operaris de la Generalitat van treure el missatge del balcó del Palau sobre les 15.30 hores. El Govern, no obstant, va respondre amb un nou envit: a les 18.00 hores, va penjar una altra pancarta amb el lema 'Llibertat d'opinió i expressió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans'.