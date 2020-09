Barcelona aprova retirar la Medalla d'Or a Heribert Barrera

El ple de Barcelona va aprovar ahir retirar la Medalla d'Or de la ciutat, a títol pòstum, a Heribert Barrera, líder històric d'ERC i expresident del Parlament de Catalunya. La iniciativa, presentada per Barcelona pel Canvi, al·lega que Barrera no era mereixedor del guardó en el moment de la concessió (2012) per declaracions «racistes i xenòfobes» fetes en el passat. La proposta es va votar a títol nominal però a la pràctica hi van votar a favor els regidors de BComú, PSC, Cs, PP i Barcelona pel Canvi, mentre que hi van votar en contra ERC i JxCat. Els partits que van donar suport al grup de Manuel Valls van expressar també el seu malestar per portar a debat iniciatives d'aquest tipus.

Durant la seva intervenció, la regidora Eva Parera (BCanvi) va afirmar que Barrera va ser «un gran xenòfob». «No es pot premiar una persona que va dir frases com 'la immigració és la principal amenaça de Catalunya' o 'a mi m'agradaria una Catalunya sense immigrants'», va explicar, tot afegint que «mai es va retractar d'aquestes declaracions».

Des dels republicans, Montse Benedí va recordar el paper que va tenir el líder històric del seu partit en la lluita antifranquista i com a part de la resistència a l'exterior. Benedí va admetre que les declaracions van ser «desafortunades», però va matisar que des d'ERC mai s'han «justificat ni compartit».

La regidora va atribuir la iniciativa portada al ple pel grup de Valls al fet que ERC presentés en un ple anterior una declaració de condemna a l'expulsió de gitanos a París feta quan Valls era ministre a França. En una línia similar, el regidor Marc Serra (Barcelona en Comú) va demanar a Valls que «no utilitzi l'antiracisme com a forma de vendetta personal». Amb tot, Serra va anunciar el vot a favor dels comuns i va lamentar que ERC hi votés en contra, tot acusant el grup d'Enrest Maragall de «posar el partit per davant dels drets humans».