Catalunya suma 800 casos i els principals indicadors de risc segueixen augmentant

Ahir Salut va confirmar 600 nous casos confirmats per PCR de covid-19 i va elevar la xifra total als 132.327. Són 221 positius menys que els informats dimarts. La xifra de casos amb totes les proves és de 156.327 (800 més). Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.266 persones per coronavirus a Catalunya, setze més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en divuit persones i ara són 790, dels quals 151 estan a l'UCI, setze més que la darrera actualització.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200, però s'hi apropa. Entre els dies 30 d'agost i 5 de setembre, aquest indicador estava en 188,95 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt). Durant la setmana del 6 al 12 de setembre va baixar a 164,55 i ara (setmana del 13 al 19 de setembre), se situa en 194,25, 7 punts més dimarts.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), puja lleugerament d'1,13 a 1,16. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a més d'una persona (dada clau per frenar la propagació de la covid-19). Entre els dies 30 d'agost i 5 de setembre, l'Rt a Catalunya era de 0,99 i durant la setmana del 6 al 12 de setembre va ser de 0,96.

Quant als casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.876 casos, una xifra superior als 6.398 positius detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 89,63 per cada 100.000 habitants. La setmana del 30 d'agost, la taxa marcava 94,27 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del 6 de setembre se situava en 83,4. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 99.970 proves PCR a tot el territori, de les quals un 7,24% han sigut positives.

La mitjana d'edat dels casos positius és de 39,41 anys.



Cribratge a Manlleu

D'altra banda, l'Ajuntament de Manlleu, on s'està fent un cribratge, reclama al Departament de Salut tenir rastrejadors per fer complir les quarantenes a casa i tenir un major control dels positius de covid-19, especialment dels asimptomàtics. «Demanem tenir més personal per controlar-ho» i no només fer-ho de forma telefònica sinó «casa per casa», va dir l'alcalde, Àlex Garrido. Actualment tenen un rastrejador assignat a l'Àrea Bàsica de Salut de Manlleu i creuen que és insuficient. Ho va dir a l'ACN el primer dia del cribratge massiu al barri de l'Erm on estan cridats a fer-se la prova els veïns d'entre 15 i 55 anys. L'alcalde també va admetre que els positius han crescut «de forma preocupant».